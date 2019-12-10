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Как депутат Яровая научит школьников любить Россию

Общество
10:09, 10 декабря 2019
«Собеседник» №47-2019

Ирина Яровая // фото: Global Look Press
Ирина Яровая // фото: Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила учить младшеклассников... любить родину. Мы конечно же не утверждаем, что любить родину – плохо. Но учить этому? А как ставить оценки по предмету «любовь»?

Свою инициативу депутат, наиболее знаменитая «пакетом» имени себя, озвучила на заседании президентского совета. Ну а что – очень уместно, Гаранту такое точно придется по нраву. Тут, как говорят конспирологи, «акции вверх», сто пудов. Г-жа Яровая предложила ввести, на радость ученикам начальной школы, еще одну дисциплину – под названием «Моя Россия». Чтобы, не поверите, «прививать школьникам любовь к Родине и доступно рассказывать о стране». Мы тут даже не про «привитие любви» – это отдельная БДСМ-дисциплина. Она что, считает, что у всех младших школьников по умолчанию стоит подтвержденный диагноз «умственно отсталый»?

Таки, похоже, считает. И ладно бы если только так. О формировании теплых чувств к родине у нее тоже весьма спе-цифическое представление. «У нас по образовательной программе ребенок начинает познавать свою Родину с шестого класса, когда начинают преподавать историю», – заявила г-жа Яровая, предлагая свой выход из сложившейся в ее же голове кошмарной ситуации. Возможно, на взгляды депутата повлиял опыт коллег, чьи дети проживают преимущественно далеко за рубежами отечества, и предмет «Моя Россия» для них мог бы оказаться как минимум не лишним.

Ну и еще одна важная деталь – то, с чего мы начали. Больше всего тревожит существующий в отечественном образовании со стародавних времен феномен формирования стойкой ненависти к изучаемому предмету. Что, собственно, неудивительно, особенно когда маленьких детей заставляют анализировать творчество взрослых алкоголиков с маниакально-депрессивным синдромом и прочими непростыми диагнозами. А «Мою Россию» в случае воплощения в жизнь такая участь ожидает неизбежно.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2019 под заголовком «Научим родину любить!».

Теги: Госдума, Пропаганда

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Мы конечно же не утверждаем, что любить родину – плохо. Но учить этому младшеклассников, как предлагают депутаты?.. А как ставить оценки по предмету «любовь»?

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