35% российских курильщиков готовы идти на митинги против антитабачных законов

ВЦИОМ провел опрос общественного мнения на тему законодательных изменений в сфере оборота табачной продукции. Согласно результатам исследования, 48% из опрошенных готовы отстаивать свои интересы в случае неприемлемых для них запретов на употребление никотина в той или иной форме, пишет «Интерфакс».

13% респондентов готовы отстаивать свои интересы любыми способами, а 35% согласны действовать законными способами: обращения в прокуратура, создание петиций, участие в согласованных акциях протеста.

59% участников опроса уверены, что не стоит приравнивать электронные сигареты к обычному табаку. Лишь 19% россиян поддержали эту меру. 3 декабря в Госдуме будет рассмотрен в первом чтении законопроект с соответствующими поправками, которые уравняют электронные курительные изделия и кальяны с обычным табаком.

Согласно исследованию ВЦИОМ, в России курят 27% населения. Потребителями обычных сигарет является 21% россиян. Остальная доля приходится на сигары, электронные сигареты, кальяны и курительные смеси.