Ученые РАН не хотят делать научные экспертизы, посетовал президент Академии

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что лишь два-три из 13 отделений РАН работают с научными экспертизами «удовлетворительно», передает ТАСС.

«К настоящему моменту могу сказать, что есть всего два отделения РАН, в которых экспертная деятельность ведется удовлетворительно. Ну три отделения. Но так точно не может дальше продолжаться, потому что нагрузка в центральном аппарате академии, который по сути спасает РАН от провала, — огромная», — рассказал Сергеев.

Отмечается, что экспертиза научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение научных исследований и разработок, является одной из первостепенных функций академии наук. Юридически эти экспертизы необходимы научным организациям, в том числе и вузам, для получения финансирования. Минобрнауки весной жаловалось, что некоторые организации не могут получить средства из-за нарушения сроков экспертиз со стороны РАН, которая такие прецеденты отрицало.

По словам Сергеева, советы в отделениях РАН либо не хотят заниматься экспертизой, либо не собираются вовсе. В первую очередь он рассчитывает на активность со стороны профессоров РАН, которые, однако, не получают не получают никаких выплат за свою деятельность: «17 тысяч экспертиз — много это или мало? У нас две тысячи членов РАН, 500 профессоров РАН. То есть это по восемь экспертиз в год на человека. Если говорить, что мы это не можем делать, то что тогда мы можем делать?»