Особый порядок суда глазами правительства и новое в административном процессе

В сегодняшнем выпуске юридического обозрения от Sobesednik.ru — о разнообразных новостях из судебной сферы.

Правительственный доклад зафиксировал поразительный факт: рассмотрение судами в особом порядке исключает возможность всестороннего исследования обстоятельств. Пока это касается уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних.

Но если честно, к особому порядку всегда были вопросы. Лицо, находящееся под следствием, полностью признает свою вину, обычно под уговорами органов. По закону у суда появляется возможность вынести наказание, при этом не устанавливая конкретные обстоятельства преступления.

Есть и условия, которые перечислены в статье 314 УПК РФ: согласие всех сторон — обвиняемого, потерпевшего и прокурора — на вынесение приговора без проведения судебного разбирательства; рассмотрение только тех дел, максимальное наказание в рамках которых не превышает 10 лет лишения свободы; наличие исчерпывающих доказательств законности и обоснованности обвинения; отсутствие оснований для прекращения дела.

В общем, есть и почва для уговоров, и место то еще... Ведь зачастую еще до суда обвиняемый помещается судом в СИЗО. В докладе прямо указано, что суды далеко не всегда в полной мере устанавливают обстоятельства, имеющие принципиальное значение.

Следующее можно назвать небольшой, но победой здравого смысла. Верховный суд поменял свое мнение, и теперь в решении Пленума будет отражено, что налоговые преступления не стоит считать длящимися.

Дело в том, что в сентябрьском проекте появилась норма о том, что налоговое преступление следует считать длящимся, пока не не будет погашена задолженность. Теперь моментом окончания преступления будет неуплата, что уменьшит риски инвесторов, а в некоторых случаях будет служить точкой отсчета срока давности привлечения к ответственности, который составляет три года.

Готовится новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Минюст предложил почти революцию — взять и отразить вопросы состязательности в нем. Причем именно отсутствие стороны обвинения в административном процессе называется главной угрозой, так как эти функции приходится выполнять суду. Видимо, из-за эдакого «раздвоения» суды и встают на сторону государства почти всегда.

Да, еще надо понимать, что в качестве примера представляется уголовный процесс. Где давно есть состязательность, но количество оправдательных приговоров составляет статистическую погрешность. Государственную машину намерением внести ту или иную норму не остановить на полном ходу.

Ну а напоследок — какой-то анекдот или фарс. Суд в Архангельске оштрафовал экоактивистку Анну Вешкурцеву на 2000 рублей за... российский гимн. Вернее, за то, что его пели на организованном ею митинге против строительства мусорного полигона в Шиесе. И место не то, и повестка совсем не пахнет, правда?