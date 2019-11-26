В Иркутске подросток и мужчина спасли девочку от похитившего ее педофила

В Иркутске 16-летний школьник Вячеслав Дорошенко и 28-летний мужчина Глеб Сизых 23 ноября помогли остановить преступника, который затолкал к себе в машину девятилетнюю девочку.

Похитителем оказался 48-летний мужчина, ранее уже отсидевший два срока по статьям о преступлениях сексуального характера, пишет «CitiTraffic». Последний его срок закончился в марте 2017 года.

Правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлен момент похищения.

Следствие считает, что злоумышленник планировал изнасиловать девочку. В отношении него возбуждено уголовное по статье о похищении ребенка.

Ученик старших классов Вячеслав Дорошенко рассказал каналу «360», что он услышал крики девочки и обратился к ближайшему взрослому, которым оказался заводчанин Глеб Сизых. Они блокировали проезд преступнику, в результате чего тот отпустил ребенка.

Позже злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии по полученным ориентировкам.

Lenta.ru сообщает, что Глеба Сизых уже наградили в МВД, а старшеклассника Вячеслава Дорошенко наградят в среду в школе.