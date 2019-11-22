В Тюмени пенсионер полиции вышел на пикет из-за выселения из служебной квартиры

Пенсионер полиции Роман Функ вышел на одиночный пикет с плакатом «25 лет службы награда БОМЖ» перед областным УМВД на Водопроводной в Тюмени. Причиной такого поступка стала угроза выселения из квартиры в общежитии, передает портал «72.RU».

Как сообщается, решение выселить многодетную семью Функа из служебной квартиры, где он прожил уже более десяти лет, было принято после того, как экс-полицейскому пришлось уйти на вынужденную пенсию из-за проблем со здоровьем. В очереди на жилье, по данным издания, он стоял ещё с 90-х годов.

Функ уже проиграл четыре суда и принял решение выйти на пикет. «Мы проиграли все суды и уже не видим другого выхода, кроме пикета», — говорит его жена Людмила Функ.

Как сообщается, мужчина простоял там недолго. Через некоторое время его мужчина в штатском предложил ему зайти в здание, где пообещал ему сделать запросы руководству, чтобы помочь найти выход из ситуации.