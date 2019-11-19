В Нижнекамске мужчину оштрафовали на 10 тысяч за слово "чурка"

Жителя города Нижнекамск суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти, передает «Idel.Реалии».

В материалах дела указывается, что местное управление ФСБ обнаружило на сайте «ВКонтакте» комментарий мужчины, в котором он негативно высказывается о положении с рабочими местами в городе и упрекает работодателей, что они якобы намерены занять на своих предприятиях «чурок турок и остальную шваль» (орфография и пунктуация автора сохранены).

В решении суда содержится заключение лексико-семантического анализа, в котором подтверждается, что слово «чурка» в этом контексте употребляется для попытки возбуждения национальной розни.

На суде мужчина раскаялся в совершенном административном правонарушении и заявил, что удалил свой комментарий в соцсети. Он отметил, что не знал, что подобные высказывания могут расцениваться как экстремистские.

Ранее в Нижнекамске на ту же сумму был оштрафован мужчина, использовавший в комментарии на сайте «ВКонтакте» слово «жид».