Госдума заморозила размер дохода военных, учитываемый при исчислении пенсий

Госдума в третьем чтении приняла закон, замораживающий до 1 января 2021 года размер денежного довольствия военных, которое учитывается при исчислении их пенсии, передает ТАСС.

Таким образом будет приостановлено выполнение нормы, обеспечивающей «ежегодное увеличение [денежного довольствия] на 2% до достижения 100%». Теперь закон сохраняет размер денежного довольствия, «учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия».

«То, что в нашей стране наметилась тенденция выровнять пенсии военных пенсионеров с гражданскими, это абсолютно точно», — заявил первый зампредседателя комитета ГД по обороне Александр Шерин, подчеркнув, что многие обращались к нему с просьбой не поддерживать документ в текущем виде.

В комитете ранее отмечали, что «недоиндексация [пенсий военных] на сегодняшний день составляет 20%». Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин также предлагал «неукоснительно соблюдать [принятое ранее] постановление Госдумы в части обеспечения в полном объеме требований указа президента от 7 мая 2012 года в части ежегодного увеличения пенсий гражданам, уволенным с военной службы, не менее чем на 2% сверх уровня инфляции».