Не просто животные: как звери стали дипломатами, экономистами, блогерами и предсказателями

Когда мне задали вопрос про животных-селебрити, вспомнились Белка со Стрелкой, лабрадор президента, йорки Бузовой и почему-то упоротый лис. Это неправильная ассоциативная линейка. Если хорошенько поискать, можно найти животных, которые и помимо славы своих хозяев сами являются трендсеттерами, блогерами, политиками и экономистами.

Пес-дипломат

Посол Швейцарии в России г-н Ив Россье заканчивает деловую повестку встречи, приглашает собравшихся на неформальную часть в своей резиденции, говоря: «Отдыхайте, не кормите сильно собаку». Повисает немой вопрос, и тут появляется он! Бернский зенненхунд Кассиус — прекрасный мохнатый огромный деликатный пес редкой пастушечьей породы, в поведении которого отражается вся суть российско-швейцарских взаимоотношений: такт, спокойствие, доверие и сдержанность. Своим появлением он вызывает вздох умиления у дам, снимает напряжение встречи у джентельменов и придает лирическое настроение любой встрече. Настоящий дипломат, осторожно с чувством собственного достоинства прогуливающийся среди линий с фондю и раклетом, удаляющийся почивать, устав от изобилия цифр в докладах, — вполне возможно в будущем Кассиус станет реальным символом российско-швейцарского союза, считают завсегдатаи посольства.

Летом этого года швейцарский офис всем дружным составом переехал в новый комплекс зданий, где расположена в том числе резиденция Ива Россье. Поэтому если у вас появятся дела в посольстве в Огородной слободе, вы вполне сможете повстречаться с вальяжно прогуливающимся по территории псом, который в буквальном смысле живет на работе.

Блогер, пиарщик и просто... баран

Нарядный баран, прогуливающийся по Чистым прудам, вызывает восторг у детей и умиление у взрослых. Это баран Толик, пиар-директор ресторана, блогер и гастрокритик. Это не помутнение рассудка, а гениальный пиар-проект Татьяны Мельниковой, создателя сети кафе «Хачапури» и «Одессы-мамы».

История Толика началась с розыгрыша в сети расторанов живого приза, а именно барашка на аукционе, который в итоге попал в заботливые руки, получил прописку на Рублевке и личного камердинера. Пиар-ход понравился, купили нового барашка и отправили на детский утренник, где предлагали детишкам придумать имя зверюшке, подводя ребят к маркетинговой кличе «Хачапур». Но одна милая девочка сказала: «Давайте это будет Толя»... Так маркетинговая фишка не сыграла, но появился колоритный персонаж. Несколько позднее, после прочтения скучной коуч-книги о ведении фейсбука, Татьяна Мельникова узнала, что страницу можно вести от третьего лица и завела Толику аккаунт, где публиковались обзоры ресторанов и нахваливалось родное детище.

Сейчас у барана Толика пять тысяч фолловеров, он участвует во всех пиар-мероприятиях сети, городских гастрофестивалях, ну и просто работает ходячей рекламой, прогуливаясь по паркам. Толик даже был жертвой рейдерского захвата «Хачапури» на Павелецкой, где остался заложником вместе с оборудованием, когда помещение опечатали.

Сколько Толиков было на самом деле, создатель бренда держит в секрете. Бараны вырастают, становятся вредными, их нельзя подпускать к детям. Но многолетнее существование бренда на HoReCa-арене лишний раз подтверждает его успешность.

Гуси-виноделы

Рекламный ролик чилийского вина из сорта винограда Пино Нуар (переводится как «черная шишка») начинается с умопомрачительных пейзажей, загорелых чилийцев, седлающих свои старенькие велосипеды, спеша на плантации, — и стаи очаровательных гусей, неспешно переходящих им дорогу.

«Видели бы вы свои сочувствующие лица, при виде этих гусей! Очень многие считают их ненавязчивой рекламой фуа-гра как закуски, подходящей к вину, — смеется директор по экспорту компании-производителя Cono Sur Гийом Эрбине. — А между прочим, это наши бизнес-партнеры и трендсеттеры, если можно так сказать».

Дело в том, что миссия бренда — это органическое виноделие. Чили прекрасно подходит для исполнения этих обязательств, а гуси великолепно дополняют общий винный парадиз. Плантации Пино Нуар имеют надежный природный щит в виде Тихого океана, сложной транспортной доступности, что отсеивает возможность попадания вирусов и вредителей. А вот с теми, что все-таки добираются, борются те самые гуси.

Уход за лозой просто ювелирно-деликатный: чтобы вредители не забирались выше роста гуся, на лозу вешают бумажное колье, пропитанное чесноком и клеем. Чеснок отпугивает большинство насекомых, в клее застревают самые смелые, а на нижнем ярусе с ними сражаются гуси-виноделы. Органическое виноделие и экономический пиар-союз гусей и людей, а не какая-то там фуа-гра!

Осьминог-оракул

ЧМ-2018 со своим драйвом напрочь перекрыл футбольные эмоции прошлых лет. Но предшествующие тоже качали умы неслабо, и один из них — 2010 года — был зенитом славы для осьминога Пауля, прославившегося точными прогнозами исходов матчей. Обитатель немецкого океанариума, выбирая кормушку с флагом определенной страны, угадал исход четырех из шести матчей ЧМ, чем ввел моду на животные прогнозы: каждый уважающий себя телеканал пытался проверить свою живность на предмет предсказаний.

Пауль скончался от старости в октябре того же года, но страсти по оракулу продолжались и после кончины. В попытке поддержать хайп ноябре в океанариуме Порту СМИ был представлен двоюродный брат осьминога, тоже Пауль, который прогнозировал исход матчей Евро-2012. В январе 2011 в родном океанариуме Паулю открыли памятник — осьминог на футбольном мяче, внутри скульптуры находится прах «прорицателя». А в преддверии испанского «эль-класико» «Барселона» — «Реал Мадрид» даже пытались вызвать дух Пауля: в аквариум осьминога, где лежали фотографии главных тренеров клубов, опускали консервную банку с его прахом.

Кстати, и этот прогноз сбылся, так как предмет опустился на половине с изображением Хосепа Гвардиолы, чья «Барселона» разгромила «Реал», ведомый Жозе Моуринью, со счётом 5:0. По итогам 2010 года Паулю была вручена британская премия DAFTAS Awards, в категории «Самая необычная история, связанная с животным».

Актер и музейный работник по имени Бегемот

Кто вдруг не помнит, Бегемот — персонаж знаменитого романа «Мастер и Маргарита», кот-оборотень и любимый шут Воланда. Поэтому в доме-музее Булгакова черный кот с суровым характером появился не случайно — успешно прошел кастинг, объявленный музеем в 2005 году. Кота принесла молодая пара, у новорожденного ребенка которой открылась аллергия на шерсть. Сходство с персонажем дало коту новый дом и по истине звездную жизнь.

У Бегемота есть личный райдер, персональный стилист, специальный корм и место для столования, оборудованное прямо в музее. Как настоящая звезда, он не любит фотовспышку, и сотрудники просят не использовать ее при фото; не идет на руки и обожает спать на музейных артефактах. Больше всего Бегемот полюбил сидеть или спать на макете памятника Михаилу Афанасьевичу: часто посетители музея видят Бегемота спящим на лавочке, положив голову на колени Мастеру.

В августе 2018 года Бегемот оказался в центре скандала с похищением. Посетительнице музея показалось, что сотрудники совсем забросили кота, и она решила забрать его из музея. Народное возмущение было масштабным, к поискам подключились СМИ, и похитительнице пришлось подбросить хвостатого сотрудника обратно, после чего его экстренно отправили «в отпуск» — лечить стресс. Ведь долгие годы Бегемот не покидал Дом-музей и его окрестности, поэтому инцидент неблагоприятно сказался на нервной системе уже немолодого животного.