Собственники отстаивали «Соловья» до последнего…

Причины сноса знаменитого киноцентра раскрывают материалы проверки пожарной безопасности здания

На прошлой неделе руководство киноцентра «Соловей» на Красной Пресне сделало своим поклонникам, можно сказать, прощальный подарок: дату закрытия проката перенесли с 15 ноября на 2 декабря. Нет сомнений, что эта «продлёнка» пройдёт под шум протестов, как в социальных сетях, так и на улицах: защитники «Соловья» настроены решительно. Однако мало кто из них знает, какой ценой собственникам киноцентра удавалось содержать его в «рабочем» состоянии все последние годы. В нашем распоряжении оказались документы, из которых видно, что снос здания «Соловья» – фактически вынужденный шаг.

В апреле 2018 года, по следам жуткой трагедии в Кемерово, надзорные органы по всей России начали тотальные проверки всех кинотеатров, концертных, выставочных залов и других общественных пространств на предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности и противодействия терроризму. 3 апреля соответствующее постановление в отношении киноцентра «Соловей» на Красной Пресне вынесла Прокуратура ЦАО г. Москвы. В документе честно сказано, что проверка проводится «по заданию Генеральной прокуратуры РФ в связи c пожаром, произошедшим в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерове». Для столичного киноцентра на Красной Пресне, действительно любимого и посещаемого многими москвичами, такая проверка вполне могла оказаться последней.

Но было бы наивным полагать, что это стало первой проверкой «Соловья» за многие годы. В отличие от региональных коллег, столичные сотрудники МЧС, прокуратуры и других компетентных органов никогда не «расслаблялись», поскольку, как минимум, террористическую угрозу никто не отменял. Поэтому администраторы киноцентра к очередной проверке отнеслись без трепета: на их памяти за последние годы таких «мероприятий» здесь прошло не менее десятка. И жизнь собственника здания была, можно сказать, постоянной борьбой с подобными инспекциями, а способы «задобрить» проверяющих, как мы все понимаем, не всегда законными. Особенностью же последней, прокурорской, проверки стало то, что «договориться» с инспекторами в этом случае не было никаких шансов: кемеровская трагедия потрясла не только простых людей, но и «силовиков», которые подошли к последовавшим профилактически мерам с полной ответственностью.

Именно поэтому результаты проверки киноцентра можно найти в открытом доступе. По её итогам прокуратура обратилась с иском к владельцу киноцентра в Пресненский районный суд, а судебные материалы, как известно, выкладываются в интернет. Забегая вперед, скажем, что гражданское дело №2-3371/2018 по этой иску 18 мая было прекращено, в связи тем, что прокуратура убедилась в устранении большинства из 35 выявленных нарушений. Большинства, подчеркнем, но не всех. Потому что значительная часть недочетов, ставящих под угрозу безопасность посетителей киноцентра «Соловей» вызвана конструктивными особенностями здания, и, соответственно, могла быть устранена только одним способом: снести и заново построить. И в прокуратуре, и в МЧС это прекрасно понимали.

По свидетельству одного из сотрудников киноцентра, во время той проверки офицер пожарной охраны произнес ключевую фразу: «Легче снести тут всё к чертовой матери…» Действительно, предписания вроде недостаточного количества табличек о запрете курения или нарушения сроков поверки нескольких огнетушителей, исправить было легко, что администрация кинотеатра и выполнила, как видим, довольно оперативно. Но как быть с дверными проемами, не отвечающими требованиям безопасности по ширине? Расширить их все, включая те, что сделаны в несущих стенах? Но в таком случае может рухнуть, извините, всё здание…

А с подвалом, выход из которого высотой 1,9 метра, и который должен использоваться как один из путей эвакуации, что прикажете делать? А полностью изменить систему противодымной вытяжки в уже функционирующем здании – как вы себе это представляете?..

В итоге «мировое соглашение», заключенное между проверяющими организациями, было откровенно компромиссным и временным. Как говорят в неформальных беседах сотрудники киноцентра, прокуратура пошла на уступки лишь потому, что решение о сносе здания уже было принято и согласовано с мэрией Москвы. Собственник представил соответствующие документы и просто попросил дать доработать какое-то время, устранив все нарушения, какие можно было устранить.

Какими могли быть варианты сохранения здания киноцентра в его сегодняшнем виде? Во-первых, его следовало привести к тому изначальному архитектурному замыслу, который вкладывали в проект известные советские архитекторы Владимир Гинзбург и Юлий Филлер. А это значит, не только отодрать с фасадов жуткую пластиковую, облицовку, усыпанную светодиодными звездами, которые достались «Соловью» в наследство от казино, ночных клубов и прочих вертепов, обосновавшихся здесь фактически с момента постройки. Это значило бы, что нужно снести бессчетное количество внутренних перегородок и коммуникаций, возведённых на протяжении 30 лет, в том числе для того, чтобы киноцентр мог работать в его нынешнем формате. 26 кинозалов – это, конечно, хорошо, но здание при проектировании и строительстве просто не было рассчитано на такой формат. Оно задумывалось как типовой, по большому счету, советский кинотеатр, с одним большим киноконцертным, и двумя-тремя маленькими залами, не более того. Ну и плюс отдельное пространство для Музея Кино. Всё…

Как показали опросы, противники строительства нового «Соловья» бьются за сохранение не столько здания, сколько полюбившегося им формата кинопоказа: «длинные» прокаты, большой выбор фильмов, обусловленный гигантским количеством залов – всё это написано в их постах на фейсбуке, в специально созданной группе. Но вот дилемма-то заключается в том, что, при сохранении здания к современным нормам безопасности формат этот никаким образом нельзя будет сохранить. Между тем, на днях Киноцентр «Соловей» и сеть кинотеатров «Каро» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает сохранение на площадках «Каро» репертуарной сетки и ценовой политики киноцентра после его закрытия. Об этом сообщили журналистам президент «Каро» Ольга Зинякова и исполнительный директор «Соловья» Юрий Соловей.

Сергей ЛЕБЕДЕВ