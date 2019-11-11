Ради хайпа. Почему вокруг Шиеса постоянно ходят нелепые слухи

Такое явление, как хайп, для российских СМИ и российского общества пока еще в новинку. На нашу неподготовленную аудиторию громкие, но безответственные заявления действуют убойно, позволяя легко манипулировать вроде бы взрослыми и неглупыми людьми. На примере ситуации в Шиесе отлично видно, как самые, казалось бы, беспочвенные и абсурдные информационные вбросы раз за разом «ставят на уши» обитателей соцсетей и читателей новостных порталов.

Кто не слышал о Виталии Милонове или Юрии Лозе? Популярность этих персонажей в недавнем прошлом намного обгоняла их реальные свершения, а единственной причиной такого положения дел были их безапелляционные заявления, которые сейчас даже трудно вспомнить. Но они поблекли и сошли со сцены, когда на далеком севере нашей страны взошла новая звезда хайпа – станция Шиес. Вот уже больше года, как из Архангельской области льется нескончаемый поток провокаций, фейков и чистейшего бреда. И пусть откровения «защитников Шиеса» и «активистов-экологов» не выдерживают никакой критики, свое главное предназначение они выполняют – самые далекие от северных проблем люди твердо знают, что там, в тайге, происходит что-то нехорошее, и им нужно сплотиться, объединиться, а еще лучше - скинуться в поддержку активистов.

Планы областных властей разместить на отдаленной станции экотехнопарк привлекли совершенно непропорциональное и болезненное внимание. Для этого всего-то и надо было, что запустить несколько громких, цепляющих слухов – про радиоактивные отходы, которые там якобы будут складировать, или про введение в окрестностях Шиеса военного положения. Понятно, что даже минимальная проверка показывает абсурдность и лживость этих сообщений, но особенность хайпа как раз и заключается в том, чтобы вызвать иррациональный, эмоциональный протест, а не желание разобраться в ситуации.

По мнению профессионала информационных войн, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, феномен Шиеса объясняется двумя наложившимися друг на друга причинами. Во-первых, русский Север для большинства россиян – это экзотика, о которой мало что известно, а во-вторых, российская «мусорная проблема» действительно нуждается в решении в масштабах страны.

Воспользоваться столь удачным стечением обстоятельств поспешили самые разные люди. Например, один известный оппозиционер посвятил далекой таежной станции ролик в своем видеоблоге, успешно сыграв на хайпе вокруг Шиеса. А в рядах печально знаменитого «Русского марша» среди нацистских лозунгов наблюдались и баннеры «Мы все Шиес».

Самое примечательное во всей этой истории – в том, что на станции Шиес до сих пор не построено никакого экотехнопарка. Строительная техника покинула площадку еще летом, все работы на объекте заморожены, и только многочисленные «активисты» из расположенного неподалеку палаточного лагеря оживляют дикий лесной пейзаж. Но как мы уже знаем, для хайпа не нужны какие-то поводы, достаточно просто громких слов и медийной поддержки. Попросят, например, областные власти у «экологов» отодвинуть вагончик, мешающий техобслуживанию близлежащей ЛЭП – и соцсети взрываются постами про «незаконную ликвидацию». Принесут полицейские в палаточный лагерь официальное уведомление об освобождении лесной территории, вот уже год занятой без всяких разрешений под палаточный лагерь – и снова панические крики «Нападение на пост «Ленинград», «Нужны люди!»

Вот так и прославилась на всю страну далекая северная станция, на которой ничего не происходит. Всего-то и понадобилось – что несколько пабликов в интернете и много-много хайпа.