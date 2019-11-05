Около миллиона детей примут участие во всероссийской онлайн-олимпиаде "Юный предприниматель"

В международной школе для одаренных детей «Летово» пройдет торжественное открытие онлайн-олимпиады «Юный предприниматель», в которой могут бесплатно принять участие школьники со всей России.

Основной тур олимпиады продлится до 17 ноября 2019 года. К заданиям можно приступить в любой день до закрытия олимпиады, на решение отводится 60 минут. Задания носят междисциплинарный характер и позволяют применить знания, полученные в курсе школьной программы на уроках математики, русского языка, технологии, информатики и других предеметов. Задания разработаны с учетом школьной программы 1–11 классов, возрастных особенностей̆ школьников, опираются на международные стандарты по обучению предпринимательству, соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту России.

Олимпиаде дадут старт сооснователь Учи.ру, образовательной онлайн-платформы, на которой проходит олимпиада, Иван Коломоец, директор школы «Летово» Михаил Мокринский, а также молодые бизнесмены — обладатели премии в области студенческого и школьного предпринимательства Rusbase Young Awards.

Олимпиада «Юный предприниматель» — это масштабная некоммерческая инициатива по развитию предпринимательства среди школьников 1–11 классов. Планируется, что в этом году в соревновании примут участие до 1 000 000 детей по всей России. Впервые она прошла в 2016 году. Тогда ее участниками стали 300 000 российских школьников с 1 по 6 классы. В 2017 году число участников выросло вдвое и достигло 600 000 человек.