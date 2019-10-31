Отпущенного под подписку ученого РАН допросят по делу о контрабанде оптики

Задержанный силовиками глава Физического института РАН Николай Колачевский сообщил, что его отпустили под подписку.

Как передает «Интерфакс», Колачевского задержали в среду, 30 октября, на выходе из подъезда его дома. По словам ученого, его отвезли на допрос, который продолжался в течение шести часов. Кроме того, в доме директора Физического института РАН, как и в самой организации, были проведены обыски. Президент РАН Александр Сергеев заявил, что следственные действия связаны с хозяйственной, а не с научной деятельностью института.

Однако в четверг, 31 октября, отпущенный под подписку о невыезде Николай Колачевский сообщил, что его допрашивали как подозреваемого в пособничестве контрабанде оптических элементов.

При этом ученый отметил, что до сих пор не знает свой процессуальный статус. «Сказали, что я причастный человек», — пояснил он.

По словам Колачевского, всего при задержании и обысках присутствовали порядка 30 вооруженных автоматами силовиков, среди которых были сотрудники СКР, ФСБ и МВД.

Глава института РАН рассказал, что повторно следователи допросят его уже сегодня в 19 часов.