В Волгоградской области завершается строительство железнодорожного моста через реку Дон, который возводит Группа компаний СК «Мост», принадлежащая известному российскому бизнесмену Руслану Байсарову. После его ввода в эксплуатацию поезда повышенной грузоподъемности - до 12 тысяч тонн на участке «Морозовская-Волгоград» смогут следовать со скоростью 90 километров в час вместо нынешних 25 километров в час, что даст возможность увеличить пропускную способность на стратегически важном южном направлении, по которому грузы следуют к портам Азовского и Черного морей.

Флагман отрасли

Строительство значимого для региона объекта доверено ведущему предприятию стройиндустрии, костяк которого составляют бамовцы. Вот уже больше 25 лет холдинг Байсарова Руслана, включающий двенадцать предприятий по возведению мостовых переходов и три подразделения по проходки тоннелей, участвует в масштабных проектах в нашей стране и за рубежом. Компания строит и реконструирует дороги, переправы и тоннели, возводит порты и причалы, а также прокладывает участки новых линий метрополитена.

Цифры впечатляют - за прошедшие годы компания возвела по всей стране более 2500 объектов. Общая протяженность построенных группой мостов составляет 47860 погонных метров, реконструированных - 64611. Причем на некоторых объектах работы велись на подвижных грунтах и даже в вечной мерзлоте в суровых климатических условиях.

Мостовики высоко держат профессиональную планку, поэтому в России ГК СК «Мост» поручают проекты федерального масштаба. В портфеле холдинга знаковые стройки от Калининграда до Сахалина, ставшие его визитными карточками:

вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке;

автодорожный Рокский тоннель в Северной Осетии;

железнодорожные: Кипарисовский тоннель на 9236-м километре Транссиба и Манский - на участке «Междуреченск-Тайшет» Красноярской железной дороги;

автомобильная и железнодорожная дороги, соединившие Адлер и горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», построенные к Олимпиаде в Сочи;

ряд сооружений для первого в Арктике российского порта Сабетта на Ямале.

Среди преимуществ ГК СК Мост – наличие собственных производственных комплексов, расположенных недалеко от ключевых объектов - в Амурской и Московской областях. Они обеспечивают подразделения всеми необходимыми комплектующими для возведения мостов и проходки тоннелей.

В фокусе - угледобыча

Дополнительный импульс к развитию группа получила, когда в 2016 году председателем ее Совета директоров был избран Руслан Сулимович Байсаров. В 2015 году предприниматель приобрел блокирующий пакет акций - 25%, годом позже докупил еще 31%. Бизнесмен, семья которого принадлежит к древнему чеченскому тейпу Хачарой, родился, согласно его биографии в Википедии, 9 августа 1968 года в Чечено-Ингушской АССР в селе Пригородное. Деятельный, трудолюбивый, целеустремленный - эти качества сделали успешными многие проекты Байсарова.

В последние годы в сфере бизнес-интересов предпринимателя появилось новое направление - угледобыча. В частности, его масштабный проект, который имеет статус федерального, связан с разработкой Элегестского месторождения в Республике Тыва - одного из крупнейших в России - с запасами коксующегося угля около одного миллиарда тонн.

В 2011 году Байсаров Руслан основал и стал гендиректором АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» - инвесткомпании, которая владеет лицензией на разработку тувинского месторождения.

В настоящее время в рамках договора генерального подряда на проектирование и строительство с РЖД планируется создать первую в Туве железнодорожную ветку, которая соединит богатый полезными ископаемыми край с федеральной трассой. Кроме того, планируется возвести угольный портовый терминал в Хабаровском крае.

Этот масштабный инфраструктурный проект дает возможность раскрыть экономический потенциал Восточной Сибири и Дальнего Востока, что, безусловно, увеличит налоговые поступления в бюджеты разных уровней, а местным жителям даст тысячи новых рабочих мест.

Проекты будущего от Руслана Байсарова

Личное мнение бизнесмена, которое он ранее высказывал в интервью, заключается в том, что инфраструктурные ограничения довольно часто являются препятствием для развития целых регионов. Для их устранения предприниматель использует накопленный опыт и потенциал принадлежащих ему компаний. Так, в настоящее время ГК СК «Мост» участвует в масштабных стройках на Дальнем Востоке. Ее дочерняя структура «Строй-Трест» перешивает железнодорожные пути на Сахалине на общесетевой стандарт - 1520 мм (с японского стандарта - 1067 мм). Эксперты говорят об этом проекте как о беспрецедентном по объему работ. Чтобы справиться с задачей, с материка на остров пришлось перебросить необходимую технику и оборудование. В настоящее время мостовики ведут строительные работы на 24 объектах острова Сахалин.

На завершающей стадии находится проект компании Байсарова Руслана Сулимовича, связанный с прокладкой второй нитки Байкальского тоннеля на границе Иркутской области и Бурятии. Проект реализуется в рамках модернизации БАМа и Транссиба и после его запуска, по прогнозам экспертов, в 2-2,5 раза увеличится пропускная способность поездов на участке «Лена-Северобайкальск», что откроет новые перспективы для развития Восточного полигона в целом и активизирует железнодорожные перевозки на северном ходу Восточно-Сибирской железной дороги.

Одни из главных новостей и фоторепортажей федеральных СМИ этого года связаны со строительством ГК СК Мост межграничных мостов с Китаем через Амур. Оба сооружения строятся одновременно китайскими и российскими специалистами. Стыковка железнодорожного перехода «Нижнеленинское-Тунцзян», который соединит ветку «Биробиджан-Ленинск» с государственной железной дорогой Китая, состоялась в апреле, и до конца года мост планируется ввести в эксплуатацию. Стыковка двух частей автомобильного мостового сооружения «Благовещенск-Хэйхэ» прошла в конце мая, рабочее движение по нему планируют открыть весной 2020 года, когда заработают пограничные пункты пропуска. По мнению экспертов, введение в эксплуатацию мостов через Амур, не только укрепит торговое взаимодействие с КНР, но и будет способствовать интеграции экономики Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

На юг!

Любой мост, в каком регионе он не строился бы, это всегда более короткий и удобный путь к месту назначения. Железнодорожный мостовой переход через реку Дон возводится вместо исчерпавшего свой ресурс старого, который был построен почти 60 лет назад. В последние годы старую конструкцию регулярно обновляли. Тем не менее, мост, по мнению экспертов, был «узким местом» Приволжской железной дороги.

Длина нового сооружения, которое строится примерно на 50 метров выше по течению от старого, достигает почти 800 метров. Специалисты ГК СК Мост Руслана Байсарова при его возведении используют современные материалы, которые в будущем продлят срок службы конструкции.

По приблизительным прогнозам, после ввода в строй нового моста объем перевозимых грузов по железной дороге к морским портам Азово-Черноморского бассейна к 2030 году увеличится в 2-2,5 раза. Кроме того, в будущем в пиковый летний сезон на популярном южном направлении планируется пускать дополнительные поезда. Компания Байсарова планирует завершить строительство моста через Дон до конца 2020 года.