В мэрии Москвы идет служебная проверка из-за утечки данных четырех тысяч граждан

На портале госзакупок были опубликованы личные данные около 3,9 тысячи людей, в том числе несовершеннолетних и инвалидов.

Как пишет издание Russian Deadline, в открытом доступе оказались сотни документов с паспортными данными, адресами регистрации, контактными номерами, а также историями болезней более четырех тысяч граждан. Отмечается, что примерно каждый четвертый человек – несовершеннолетний. В случаях с детьм были опубликованы контактные данные родителей.

Персональные сведения были указаны в актах сдачи-приемки услуг по как минимум 62 госзакупкам, связанным с путевками в санатории для людей с инвалидностью, а также предоставлением ортопедической обуви и протезов. Личные данные опубликовало ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты города Москвы», подчиняющееся департаменту труда и соцзащиты.

Уточняется, что поставщиками по госконтрактам выступали в основном подведомственные Министерству труда федеральные государственные унитарные предприятия – «ЦИТО» и «Московское протезно-ортопедическое предприятие». Комментарии от этих организаций получить не удалось, отмечает издание.

По словам эксперта в области медицинского права Юлии Стибикиной, таким образом могли быть нарушены два закона – «О персональных данных» и 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан». Однако юрист пояснила, что нарушение будет иметь место лишь при условии, что от граждан не было получено согласия на публикацию личных сведений.

В Департаменте труда и социальной защиты города Москвы подтвердили утечку персональных данных и заверили, что принимаются меры для исключения дальнейшего распространения сведений. Также сообщается, что идет служебная проверка.