Россия может лишиться более половины ж/д вагонов

Операторы и грузовладельцы, управляющие половиной подвижного состава в России, пригрозили уйти в другие государства ЕАЭС.

Это может произойти в случае, если российские власти не отменят решение об обязательном переводе вагонов на кассетные подшипники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное главами 14 крупнейших операторских железнодорожных компаний первому вице-премьеру Антону Силуанову, а также вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку.

Речь идет о решении оснастить все вагоны кассетными подшипниками начиная с 2021 года, которое было принято на комиссиях по вагонному хозяйству и по безопасности движения Совета по железнодорожному транспорту СНГ. Нововведение, под которое попадут 90% вагонов, поддержали Минтранс и ОАО «Российские железные дороги». Против выступили выступили ФАС и Минэкономики.

Операторы в своем письме указывают на то, что смена роликовых подшипников на более надежные кассетные обойдется им в 200–300 миллиардов рублей. Отмечается, что в других государствах дорогостоящая процедура не является обязательной.

Владельцы вагонов подчеркивают, что решение о переходе не одобрили крупнейшие владельцы подвижного состава, в частности Казахстан, Украина, Узбекистан и Грузия.

«В случае введения решения приказом Минтранса мы будем вынуждены рассматривать в том числе варианты перерегистрации компаний и подвижного состава в другие страны ЕАЭС», – говорится в обращении. Авторы письма просят Минтранс пресечь этот процесс и отменить решение на предстоящем заседании совета.

Отмечается, что письмо вице-премьеру не подписало руководство самого крупного оператора – «Федеральной грузовой компании», входящей в РЖД.

Между тем в Минтрансе заявили, что не решение о переходе на кассетные подшипники пересмотрено не будет, пишет издание.