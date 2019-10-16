Профсоюз в Челябинске запустил флешмоб за легализацию крепостного права

Челябинское отделение горно-металлургического профсоюза призывает легализовать крепостное право, отмечая, что «фактически» оно уже существует в стране, сообщает РБК.

Такое предложение они опубликовали в виде петиции на сайте Change.org. Заведующий организационным отделом Челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку объясняет такую позицию попыткой привлечь внимание к проблеме моногородов.

В петиции сообщается, что «низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод», в частности свободы перемещения. По мнению авторов документа, работники таких предприятий не могут решиться на «изменения в жизни» или даже на «мероприятие в защиту собственных прав», так как «всецело зависят от работодателя».

«Это и есть крепостное право. Мы и говорим, что его пора "легализовать". Общественные институты не работают совершенно», — говорит Ревенку.

Также профсоюзная организация опубликовала видео в YouTube, в котором говорится о том, что для рабочих делает государство и «барин». В подписи под ним говорится о нескольких десятках олигархов, «поделивших между собой сферы влияния, олигархов, чье благосостояние основано на нашем с Вами тяжелом труде». Кроме этого там размещен призыв участвовать «во всероссийском флешмобе» под названием «#олигархам_на_подтяжки!», в котором нужно подписать петицию и рассказать в коротком видео или с помощью фото, «чем ты можешь помочь нашим олигархам».

В комментариях под видео пользователи активно вспоминают революционные советские лозунги, кто-то даже написал известную фразу, которую часто размещают на плакаты разные активисты: «Родился, потерпел и умер».