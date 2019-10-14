Nissan Patrol экс-губернатора Никиты Белых ушел с молотка за миллион рублей

Приставы начали распродажу имущества бывшего главы Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет за взятку.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Росимущества по Кировской области, машину Nissan Patrol 2011 года выпуска купили за 1 021 726 рублей 67 копеек. Начальная стоимость лота составляла 901,7 тысячи рублей.

На аукцион также выставлены наручные часы Blancpain Aqua Lung по цене в 552 тысячи рублей и псалтырь 1779 года издания за две тысячи рублей. Часы продать не удалось, вскоре их выставят повторно по цене на 15% ниже заявленной.

За псалтырь торгуются 20 человек и организаций. По словам представителя Росимущества, последнее предложение составило около 33,2 тысячи рублей.

Напомним, экс-губернатор Кировской области осужден по обвинению во взяточничестве. По словам самого Белых, для выплаты назначенного ему штрафа понадобится тысяча лет.