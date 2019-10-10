Кто бьёт "Молотом" по "Крестьянину"?

В Ростовской области судебным решением закрыта одна из двух крупнейших типографий. Потерпевшие уверены, что это происки конкурента, заручившегося поддержкой влиятельных фигур на местном политическом Олимпе.

В последний раз типографию «Крестьянин» одноименного издательского дома (независимая газета «Крестьянин» выходит в свет уже почти 30 лет) закрывали восемь лет назад. Тогда типография «провинилась» тем, что напечатала листовку одному из участников выборов в городе Шахты. Причём всё было законно: и кандидат от КПРФ зарегистрирован как положено, и листовку выпустили со всеми обязательными выходными данными. Поэтому опечатывать типографию пришёл не представитель избиркома, а пожарный. «Крестьянин» понёс тогда большие убытки: всё время, пока дело шло до областного суда, типография не работала.

Теперь первый звоночек прозвучал (в полном смысле этого слова) 16 сентября: редакции печатающихся в «Крестьянине» газет обзвонила сотрудница типографии «Молот». Она сообщила, что с завтрашнего дня типография-конкурент якобы закрывается, поэтому всем, кто хочет и дальше выпускать свои газеты, нужно переходить в «Молот», а расценки будут высланы.

Правда, расценки эти оказались почти в два раза выше, чем в «Крестьянине». Потому-то «крестьянская» типография и выиграла последние торги на печать областной газеты «Наше время», а независимые издания подтянулись сами. Однако 16 сентября типография не закрылась: «молотовская» сотрудница, очевидно, заранее знала, какое решение примет суд, но ошиблась с датой. Первое заседание Мясниковского районного суда (предприятие находится в райцентре — селе Чалтырь под Ростовом) было перенесено в связи с неуведомлением ответчика в надлежащем порядке — типографию закрыли уже на следующем по представлению Роспотребнадзора.

По официальной версии, инспекторы провели внеплановую проверку после обращения в этот контрольный орган неизвестного читателя. Гражданин купил в киоске газету «Крестьянин» и остался недоволен качеством печати. Правда, в письме «читателя» использовались профессиональные термины полиграфистов, но это не смутило сотрудников Роспотребнадзора. Два дня они замеряли уровень шума и чистоту воздуха в типографии. Как это соотносится с качеством печати газет, на которое якобы поступила жалоба, — неизвестно, но в итоге эксперты признали, что газета «Крестьянин» не представляет вреда для здоровья граждан. И тут же составили... три протокола о нарушениях и один из них направили в суд. Возможное наказание за перегоревшую лапочку и вовремя не вытертую пыль — от штрафа в 20 тысяч рублей до приостановки работы предприятия на 90 дней.

Судья вынес постановление приостановить работу типографии пока на 30 дней, а там видно будет. И это при том, что независимая комиссия, куда вошли и руководители района, и самые авторитетные журналисты области, досконально проверила устранение каждого отмеченного Роспотребнадзором недостатка. Итоговый документ был представлен в суд: пыль везде вытерли, лампочки все вкрутили. Ничто не помогло — никакие заслуги и просто здравый смысл: типография «Крестьянин» является одним из крупнейших налогоплательщиков Мясниковского района, в ней работает 70 человек. Печатники выпускают около 40 наименований газет и журналов Ростовской области и соседних регионов (даже независимая ставропольская газета «Открытая для всех и каждого» тиражируется в Чалтыре).

Директор Издательского дома «Крестьянин» Ирина Самохина считает, что всё происходящее — не что иное, как недобросовестная конкуренция, а «Молот» заручился поддержкой влиятельных лиц в органах власти. Действительно, как иначе это было бы возможно? Роспотребнадзор, не говоря уже о суде, — это «тяжелая артиллерия». А достаточно ли у бизнесвумен Татьяны Шишкиной условных «звёздочек на погонах», чтобы закрывать чужие типографии? Даже при том, что она известна в Ростове как директор Торгового центра «Мир ремонта» и учредитель — гендиректор компании «ХДМ-Юг».

Несколько лет назад Шишкина купила бывшее издательство обкома КПСС «Молот» вместе с типографией и редакционными помещениями бывших партийных и комсомольских газет. Редакциям после пришествия торгового капитала пришлось навсегда покинуть родные пенаты: бизнес-расценки на аренду помещений им явно не по карману.

— Мы обратились за помощью в Союз журналистов России, — говорит редактор областной газеты «Наше время», председатель Ростовского областного отделения Союза журналистов России Вера Южанская. — Закрытие типографии «Крестьянин» прежде всего ударит по газетам, которые как-то умудряются выживать в нынешних трудных условиях. А значит, и по нашим читателям! В данный момент мы ищем деньги на выпуск номера, а их у нас нет!

К этому можно только добавить, что на Дону печать областных и муниципальных изданий субсидируется из областного бюджета, и это значит, что повышение цены на типографские услуги ударит не только по читателям газет, но и по карману граждан разного возраста. Даже тех, которые давно уже «ушли» в Интернет.

Анна Лебедева, Ростов-на-Дону