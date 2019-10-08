В Мордовии займутся восстановлением популяции зубров

В Мордовский природный заповедник имени Смидовича до конца года привезут четырех самок и четырех самцов краснокнижного зубра, сообщает «Вестник Мордовии».

Все животные прибудут в республику из Окского заповедника. Сейчас сотрудники занимаются обустройством вольера площадью 2 гектара. Территория будет окружена прочной изгородью высотой 2 метра.

В перспективе в мордовском заповеднике планируют создать туристический маршрут «Зубр: из прошлого в будущее», который расскажет об истории вида. Также рассматривается возможность наблюдать за зубрами в живой природе.

Восполнение популяции зубров входит в национальный проект. Сегодня во всем мире насчитывается 5 тысяч этих животных, из них 1,5 тысячи особей – в России. Планом российского национального проекта является увеличение численности зубров в стране до 3 тысяч особей за пять лет.