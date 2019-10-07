Власти Москвы подали иск на 58,4 миллиона против Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в иск против дома моды Вячеслава Зайцева на сумму более 58 млн рублей.

Как следует из информате на сайте картотеки арбитражных дел, размер иска составляет 58 452 892 рубля 75 копеек. В качестве ответчика указано ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Суть жалобы не раскрывается.

По данным ТАСС, речь идет о задолженности по арендной плате.

Сообщается, что у дома моды также имеется долг перед единой теплоснабжающей организацией Москвы «МОЭК» суммой в 1,3 млн рублей. В связи с этим в здании сейчас нет горячей воды и не подключено отопление.