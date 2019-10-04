В РФ могут ограничить число профессий самозанятых для борьбы с уходом от налогов

Первый вице-премьер правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил составить четкий перечень профессий для самозанятых в России.

Об этом со ссылкой на выступление Силуанова на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщает газета «Ведомости».

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — заявил первый вице-премьер.

По его словам, такой список необходим, чтобы сократить риски ухода граждан от налогов. «Целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — сообщил Силуанов.

Напомним, эксперимент по введению налогового режима, который предусматривает сокращение налога для самозанятых до 4%, начался 1 января 2019 года в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. По данным ФНС, с начала эксперимента самозанятыми в России зарегистрировались более 200 тысяч человек, среди которых наиболее популярными оказались такие виды деятельности, как перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы. При этом распространить такую практику на всю страну предлагается уже с 2020 года.