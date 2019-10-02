Мосгорсуду подбросили рейдерский захват

Дело юриста Карамзина превращается в дело судей

Верховный суд передал рассмотрение жалобы на прекращение преследования юриста Кантемира Карамзина из Мосгорсуда в Московский областной суд. Причиной изменения подсудности стали подозрения начальника УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковника Алексея Дорофеева. По его мнению, «отдельные руководители» Мосгорсуда якобы находятся в дружеских отношениях с юристом и могут повлиять на его освобождение из-под стражи. Генерал де-факто обвинил судей Мосгорсуда в коррупции и, как считают эксперты, публично объявил им войну. Своим решением судья Верховного суда Олег Зателепин занял позицию силовиков, поставив своих коллег в неловкую ситуацию. Защита Карамзина заявила, что намерена обжаловать постановление в коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ, поэтому говорить об окончательной победе генерала ФСБ в «затрагивающем честь судей споре» пока преждевременно. Вопрос, почему с юристом в этом деле обращаются как с террористом? И какую роль в этой разворачивающейся на наших глазах «битве гигантов» играет Карамзин: злодей он или жертва?

Зыбкие «сведения» генерала Дорофеева

Рассмотрение дела Кантемира Карамзина в Верховном суде получило широкий общественный резонанс, благодаря оглашенному на закрытом заседании письму генерала ФСБ Алексея Дорофеева, направленного прокурору Подмосковья Сергею Забатурину. Со ссылкой на некую «оперативную информацию» Дорофеев утверждал о возможной причастности московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда к рейдерским захватам, в организации которых подозревают юриста Кантемира Карамзина.

Никаких доказательств противоправной деятельности Карамзина, в том числе организации рейдерских захватов, в письме представлено не было. Оно представляет из себя набор гипотетических предположений, основанных на том, что Карамзин выигрывал свои дела исключительно благодаря «дружбе» с московских судьями. Объяснения причин, по которым юрист проигрывал дела в Мосгорсуде, в письме не приводится. Из логики генерала следует, что с 2011 года сотрудники УФСБ наблюдали за рейдерскими захватами Карамзина и коррумпированными судьями, однако за восемь лет им удалось добыть лишь «оперативные сведения». А где же улики, вещдоки, обвинительные приговоры и посадки? Где хоть одно не рассыпавшееся обвинение и доказанное судом дело?

«Тот же генерал Дорофеев, которого подозревали, что он закрыл Ивана Голунова, сейчас на коне, он оказывается борется с коррупцией в судейском корпусе. Почему жертвой в этой борьбе должен быть Карамзин непонятно. "По оперативным сведениям" — никаких расшифровок не представлено. Когда будет какое-то уголовное дело, связанное с судьями, чтобы привязать Карамзина, тоже непонятно. Карамзин винтик в системе. ФСБ по Москве и МО очень удачно манипулирует общественным сознанием. Карамзин стал пешкой в чужой игре. Для меня как для юриста страшно, что такое возможно в Российской Федерации. Все "хотелки" могут быть удовлетворены, Конституция переписана и т. д.», — комментирует адвокат Карамзина Марина Громова.

Появление «сенсационного» письма на заседании Верховного суда и его причастность к обвинению в мошенничестве, по которому в апреле этого года был арестован юрист Карамзин, тоже вызывает вопросы.

Карамзин уже полгода находится в СИЗО, но совсем не за рейдерство. Его обвиняют в подделке подписи под договором займа от 2007 года с писателем-мемуаристом Блоцким. Парадокс в том, что дело ранее неоднократно рассматривалось в судах и в пользу юриста по этому давнему спору свидетельствуют вступившие в законную силу судебные решения всех инстанций. Карамзин утверждает, что Блоцкий заявил о поддельном договоре, чтобы не возвращать ему деньги. В пользу Блоцкого — только его голословное заявление в полицию о подделке подписи и титул «биографа двухтомной Биографии президента Путина», с которым литератор все эти годы штурмовал органы с «заявлением о преступлении».

За кадром осталась информация, что дело неоднократно приостанавливалось после проверки всех фактов, допросов и очных ставок участников и проведения экспертиз за неимением доказательств. А возбуждалось вновь благодаря неукротимой энергии писателя, не желающего возвращать долг.

Начальник УФСБ намекает на то, что Карамзин выиграл это и другие дела благодаря своим «обширным связям» в Мосгорсуде, однако почему-то забывает сообщить о том, что решения прошли все апелляции в Верховном суде. Следует ли из этого, что Дорофеев подозревает в коррупции и содействии рейдерским захватам также судей Верховного суда? И может ли являться признаком вины то обстоятельство, что суды выносили оправдательные приговоры? По этой логике все оправданные судом люди являются преступниками.

Следствие по делу, за которое арестовали Карамзина, шесть месяцев топчется на месте, юриста даже не допрашивают. Это тоже говорит не в пользу профессионализма сотрудников ФСБ и Балашихинского СК. Похоже, у чекистов, которые ведут «оперативное сопровождение» дела юриста, ничего на него нет. Блоцкий никому не интересен. Карамзина решили взять по первому подвернувшемуся делу, в надежде надавить на него в СИЗО и заставить дать некие признательные показания, но, скорей всего, по совершенно другим обстоятельствам.

Карамзин более 30 лет занимается профессиональной практикой, он известный юрист. Было бы странным, если бы он не имел «обширных связей среди должностных лиц и судей». По «оперативным сведениям» сотрудники УФСБ тоже имеют обширные дружеские и даже родственные связи с должностными лицами, в том числе с судьями. В протоколе допроса Карамзина при задержании, в частности, содержится информация о том, что пытавшийся завербовать его полковник ФСБ , заместитель генерала Дорофеева, женат на судье московского арбитражного суда. А по сведениям СМИ генерал ФСБ Дорофеев тесно связан с руководством ГБУ «Ритуал» и владеет не сопоставимой с официальными доходами элитной недвижимостью. Однако начальник УФСБ по-прежнему на свободе.

Утверждение о том, что Карамзина могут освободить накануне завершения расследования явно притянуто за уши. Защита Карамзина напротив считает, что любой допрос станет лишним доказательством невиновности юриста и будет способствовать закрытию и без того разваливающегося дела. Подтверждением этой версии стало решение от 11.09.2019 Черемушкинского районного суд Москвы, признавшего постановление о возбуждении уголовного дела против Карамзина незаконным. Однако на свободу он может выйти только при условии, что постановление пройдет Мосгорсуд.

Как считают адвокаты Карамзина, именно этого и старается не допустить Алексей Дорофеев, обвиняя Мосгорсуд в «дружеских отношениях» с арестованным юристом и на этом основании требуя перевести дело в подконтрольный УФСБ Подмосковный суд.

Тут все средства хороши.

Документ личного характера

Вопрос об изменении территориальной подсудности решался с помощью письма одного силовика - заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева к другому — заместителю Председателя Верховного суда Владимиру Давыдову.

«Этот документ носит едва ли не личный характер, — поясняет защитник Карамзина адвокат Марина Громова, — он не оформлен как ходатайство об изменении территориальной подсудности, как того требует 35-я статья УК. Не имеет во вводной части необходимых реквизитов, позволяющих установить, кто является сторонами дела, обвиняемым, защитниками и т. д. Документ не содержит ни одной ссылки на нормы уголовно-процессуального кодекса РФ. Он даже начинается словами: "Уважаемый Владимир Александрович", что никак не предусмотрено для документов подобного рода».

Судя по всему письмо было написано по просьбе Алексея Дорофеева, который таким образом мог надавить на Верховный суд, чтобы получить нужный ему результат — передачу решения судьбы Кантемира Карамзина в Подмосковный суд. Видимо, расчет сделан на то, что в отличие от неподконтрольного Дорофееву Мосгорсуда, тот вынесет любое нужное генералу определение. Удивляет, зачем Верховный суд ввязался в эту игру, и почему он не занял нейтральную позицию. Защита в свою очередь выражала недоверие Подмосковному суду, аргументируя допущенными ранее многочисленными грубыми процессуальными нарушениями закона. Однако суд не принял доводы защиты о том, чтобы для соблюдения беспристрастности перевести дело в другой регион, например, во второй арбитражный суд Санкт-Петербурга, где у Карамзина точно нет никаких связей.

Громова считает, что, приняв неубедительные доводы генерала Дорофеева и удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, судья Верховного суда Зателепин ввел новую правоприменительную практику и вписал свое имя в историю российской юриспруденции. Он дал абсолютно новое толкование ст. 35 УПК РФ, которого не было нигде.

«Для нас это точка невозврата. Поскольку Верховный суд "засилил" тот беспредел, который с первого дня происходил по делу Карамзина. Это и передача дела из Москвы в Балашиху под предлогом "объективного расследования", и продление стражи без участия обвиняемого, и внепроцессуальное давление со стороны сотрудников ФСБ и формальное отношение Мособлсуда к рассмотрению апелляционных жалоб самого Карамзина на продление стражи. Эти жалобы просто не рассматриваются... Апелировать кроме как к гаранту конституции не имеет смысла», — утверждает адвокат.

«Обнальная» отрасль экономики

Поражает несоответствие вменяемого Кантемиру Карамзину преступления и сил, которые с этим связаны. Как долговые расписки многолетней давности могли стать объектом внимания ФСБ? Где обыкновенный юрист Карамзин, а где могущественный генерал-полковник Алексей Дорофеев? Гора родила мышь. Хочешь не хочешь, поверишь в личный интерес небожителя, заставивший его спуститься с Лубянского Олимпа к мелкой тяжбе писателя и юриста.

«С Карамзиным обращаются как с террористами, которые взрывали "Норд-Ост", хотя это просто интеллигентный человек, юрист, — рассказывает адвокат. — Его по несколько раз в день раздевают, досматривают личные вещи. Его признали лицом склонным к побегу на основании того, что Карамзин, как профессиональный юрист требует от сотрудников СИЗО соблюдения инструкций и законов, делает замечания и пишет жалобы». СМИ неоднократно сообщали о пытках и истязаниях, которым юрист подвергается в СИЗО.

Настоящую причину задержания Карамзин связывает со своей профессиональной деятельностью. В СИЗО №8 Сергиева Посада он оказался сразу после того, как, действуя в интересах канадского инвестора Марка Ричардса, выиграл в столичном арбитражном суде у бывшего директора АО «ДСК-1» Владимира Копелева и главы ФСК «Лидер» Владимира Воронина 15 миллиардов рублей. Юрист уверен: его «прессуют», чтобы получить нужные показания для пересмотра выигранного им у строителей дела.

Как свидетельствует Карамзин, к нему в СИЗО неоднократно приходили сотрудники УФСБ и, ссылаясь на Дорофеева, в беседах без протокола предлагали отказаться от арбитражных исков по делу «ДСК-1». За это обещали «пять лет условно». В случае отказа — «сгноить на нарах».

«В публичное поле сейчас вышла только часть конфликта. Реально на кону, скорее всего, находится судьба Домостроительного комбината № 1. И количество сторон больше, и конфигурация этого конфликта сложнее, чем просто по линии московского управления ФСБ против Мосгорсуда», — комментирует Бизнес ФM директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Возможная причастность московского главка ФСБ к решению проблем ФСК «Лидер» объясняется экспертами тем обстоятельством, что именно строительная, а не похоронная индустрия является самой «обнальной» отраслью российской экономики.

Многие и не верили словам Кантемира Карамзина из СИЗО, повторяя очевидное — где генерал Дорофеев, а где какой-то там Карамзин. Однако письмо начальника столичного УФСБ, попавшее в публичное поле, скорее подтверждает слова Карамзина о личной заинтересованности в исходе дела главного чекиста Москвы. Похоже сам он уже не верит в перспективность «Дела Блоцкого», раз уж решил вытащить из рукава «судейский козырь».

Атака на судей

Что же в таком случае заставило генерала Дорофеева раскрыть карты и пойти ва-банк? Может быть горящая фуражка? Под начальником московского главка УФСБ давно шатается кресло. Громкое дело Ивана Голунова, вскрывшаяся связь в ритуальным бизнесом и провал властей на выборах в Мосгордуму, несмотря на жестокие подавления «бунтов», поставили под сомнение силовую карьеру генерала Дорофеева. Увольнение (или «уход») его одиозного помощника Марата Медоева скорее подтвердило вероятность расставания с высокой должностью самого генерала.

До признания юриста Карамзина невиновным оставался всего один шаг. Если бы это произошло, по репутации ведомства Дорофеева и самому генералу был бы нанесен довольно еще один существенный удар. Неудачи приобрели бы очевидную системность, и встал бы вопрос о соответствии занимаемого Дорофеевым места.

«Судя по утечке обращения начальника московского управления ФСБ, которое, скорее всего, произошло по его инициативе, а может быть, по инициативе его оппонентов, стороны повысили ставки в игре, и теперь они начинают использовать публичный ресурс. Негласный этап аппаратной борьбы на запрет опубличивания конфликта уже нарушен, а это означает, что они могут начать друг против друга компроматную войну»,— считает Павел Салин.

Причины атаки на судебную систему одним из ключевых фигурантов «похорон-гейта» вполне очевидны. Алексей Дорофеев дает повод для ее реформы, которая, возможно, заменит реформу силовых ведомств, чуть было не спровоцированную делом Голунова. Не только дает, но и собирается отщипнуть свой кусок от этого пирога.

Посредством дела Карамзина, спецслужба фактически начала широкомасштабное дело по дискредитации Мосгорсуда и его председателя Ольги Егоровой, кстати, вдовы генерала ФСБ. Как в свое время подчиненные Дорофеева подбросили Ивану Голунову наркотики, так он сам теперь подкинул Мосгорсуду рейдерские захваты? Тогда какова цель этой операции? По всем признакам готовится захват судейской власти Москвы, как ранее Подмосковья.

Из простого «дела юриста Карамзина» Дорофеев инициирует целое «дело судей». Ставки высокие, и в случае победы Алексей Дорофеев возносится к вершинам силового Олимпа в лучах славы. Как оказалось, разработку «судейского» направления в деле Карамзина чекисты начали с первых дней задержания юриста параллельно с требованиями по акциям ДСК-1.

Сам Карамзин еще весной на выступлении в апелляционном суде сообщал о том, как к нему приходят «мальчики из ФСБ» и требуют рассказать, как он «нечестно выигрывал суды» и кто ему помогал: «Я выигрываю суды с 1993 года. И я не пойму, в чем я должен признаться. Я их также и проигрывал. Ничего такого, чтобы загреметь за решетку, я не делал».

На заседании Верховного суда Карамзин по видеосвязи подтвердил, что те же люди не раз предлагали ему пойти на сделку с органами и дать лже-показания на московских судей. Взамен обещали помочь изменить внешность и выдать паспорт другого государства, где бы он скрывался от мести московского правосудия. «Просили: расскажи что-нибудь про судей. Мы тебя прикроем. Но мне нечего рассказывать. Я ничего не знаю», — уверяет Карамзин.

Решение Верховного суда передать скандальное дело Карамзина из Мосгорсуда в Московский областной суд — это, по сути, черная метка Ольге Егоровой, которую выталкивают с должности уже с трёх направлений — с верхов судебного ведомства, по линии прокуратуры и спецслужб. И не удивительно, что в этом задействован Вячеслав Лебедев, чья конкурентная борьба с Ольгой Егоровой ни для кого не секрет. Ключевую важность Мосгорсуда сложно переоценить. Независимость Егоровой для многих давно является сильнейшим раздражителем.

Похоже, сценарий дела, разработанный силовиками, предусматривает сразу несколько результатов. Выполнить коммерческий заказ Владимира Воронина и Владимира Копелева и организовать «процесс века», получив контроль над московскими судьями.

Все эти игры или войны «башен», как сейчас принято говорить, впечатляют своим размахом. Очевидно, что Кантемира Карамзина назначили жертвой. По факту юриста обвиняют в выполнении профессиональных обязанностей. Публике бросили кость в виде «рейдера» и устроили «Голодные игры». Властители вершат судьбы мира. Толпа жаждет крови. Человек, который никого не убил и не ограбил, чья вина не доказана, погибает в СИЗО на глазах ликующих трибун, но это никого не волнует.