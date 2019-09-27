Генеральная уборка

Очистить русский Север от мусора – главная цель сотрудничества между правительством Москвы и властями Архангельской области

В Архангельской области стартовала масштабная программа ликвидации несанкционированных свалок. Средства на очистку области от копившегося десятилетиями мусора региональный бюджет нашел благодаря соглашению с правительством Москвы, предусматривающему открытие в Ленском районе области экотехнопарка «Шиес».

«Дикие» свалки, ставшие привычной частью пейзажа чуть ли не во всех районах Архангельской области, могут считаться одной из самых серьезных экологических проблем этого региона. На интерактивной карте помоек, созданной Общероссийским народным фронтом, их число превышает сотню. Разобраться со стихийными вывалами мусора по обочинам дорог, на окраинах населенных пунктов, а то и просто в лесу, нужно было уже давно, но необходимые мероприятия довольно затратны, и областным властям было непросто изыскать необходимые суммы.

Тогда на помощь поморам пришла столица – между обладминистрацией и правительством Москвы было заключено соглашение, в рамках которого на рекультивацию несанкционированных свалок в регионе будут выделены серьезные средства. Кроме того, в Ленском районе Архангельской области предполагается построить экотехнопарк – объект для длительного хранения и утилизации твердых коммунальных отходов.

В сентябре 2019 года началась большая уборка региона. Первым на очереди оказался Пинежский район. Еще год назад местная прокуратура обнаружила шесть несанкционированных свалок в окрестностях поселков Кулосега, Мамониха, Пачиха, Сосновка, Шуйга и деревни Еркино. 20 сентября начался вывоз мусора с этих свалок на официальный полигон в Пинеге.

До конца года областные власти планируют провести очистку практически всего региона – коммунальные службы ликвидируют места нелегального накопления мусора в Вельском, Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Ленском, Лешуконском, Няндомском, Плесецком, Приморском, Устьянском и Шенкурском районах, а также около города Северодвинска. 77 попавших в программу ликвидации свалок занимают ни много ни мало 300 гектаров северной земли.

Всего предстоит переместить и обезвредить порядка 50 тысяч кубометров отходов, неизвестно кем и когда разбросанных по Архангельской области. По подсчетам регионального руководства, стоимость этой программы превышает 200 млн рублей. Причем из уже выделенных 206 млн рублей только 22 миллиона представляют собой собственно средства областного бюджета, вся остальная сумма – вклад в экологию региона от правительства Москвы.

Именно благодаря партнерству со столичными властями Архангельская область получила возможность решить застарелую проблему «диких» свалок. При этом инвестиции в региональный бюджет предполагают строительство на малонаселенном юге области, в Ленском районе, экотехнопарка «Шиес», основной функцией которого будет не приносящее вреда природе длительное хранение отходов, которые пока невозможно переработать. Тщательно упакованные в многослойный полиэтилен, отделенные от земли и грунтовых вод защитным экраном, брикеты с отходами будут храниться в полном соответствии с современными технологиями бережного отношения к природе, широко распространенными в развитых странах Европы.

И хотя в настоящее время строительство этого экологического объекта еще не начато, и в ближайшее время стартуют только инженерные изыскания на месте его будущей терриитории, экотехнопарк уже приносит пользу области – ведь именно благодаря инвестициям в областной бюджет у властей региона и появились средства на ликвидацию несанкционированных свалок.