Ученые РАН призвали привлечь к ответственности судей, работающих по "делу 212"

Представители неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) в опубликованном на сайте клуба письме заявили «о недопустимости репрессий и неправедного суда».

Заявление подписали 53 члена клуба, в нем говорится о акциях протеста, проходивших этим летом в Москве, и их последствиях. Ученые декларируют, что «по всей стране» суды назначают участникам «мирных протестов» и «случайным прохожим» уголовные наказания, что судьи выносят заведомо неправомерные решения, игнорируя «очевидные доказательства невиновности осуждаемых».

По мнению ученых, суды «превращают защиту права в насмешку над ним». Они требуют правосудного пересмотра всех фигурантов «московского дела», освобождения всех подсудимых и привлечения к ответственности «инициаторов и исполнителей этих репрессий, включая судей, выносящих заведомо неправосудные приговоры».

Это уже второе заявление ученых: в первом письме, опубликованном 22 августа, они призывали «остановить каток политических репрессий», его подписали 2120 ученых разных специальностей и научных званий.