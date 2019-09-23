В Москве открылся досуговый центр для пенсионеров с "шумной гостиной"

В районе Марьина роща открыт первый досуговый пункт для пенсионеров «Мои социальные центры», сообщает портал «Москвич Mag». До конца года такие заведения появятся еще в восьми районах столицы.

Типовой клуб будет делиться на три локации: в «Тихой гостинной» расположатся библиотека и настольные игры, в «Шумной гостинной» — бильярд и настольный футбол с приставками, в «Творческой гостинной» — все для художественного досуга.

Кроме того, сами пенсионеры смогут организовывать на этих площадках лекции, мастер-классы и встречи по интересам.

Концепция досуговых центров для граждан возраста 55+ реализуется в рамках проекта «Московское долголетие».