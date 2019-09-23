В ГД повторно внесут предложение об увольнении судей за три ошибочных приговора

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников сообщил о намерении вновь внести в Госдуму законопроект о судебной ошибке, передает АГН «Москва». Поправки предлагают лишать судей должностей в случае, если вышестоящая инстанция отменит их решения трижды.

«Мы судьям дали огромное количество самых разных благ. Социальный пакет судей просто впечатляет, тогда давайте требовать от них адекватных решений», — комментирует идею законопроекта Сергей Калашников.

Впервые документ был рассмотрен в 2017 году и даже не прошел первое чтение, сообщало «Право.Ru». Критики законопроекта называли предлагаемые поправки слишком суровыми и излишними, поскольку закон и так предполагает уголовную ответственность за заведомо неправильные решения.

Против законопроекта выступал и Общероссийский союз арбитражных управляющих. Там заявили, что отмена решений суда может быть связана вовсе не с ошибкой Фемиды, а с неоднозначностью ситуации и не сложившейся судебной практикой по тем или иным вопросам.

Также в Совфеде считают нужным убрать из правового поля фигуру председателя суда. «Дело в том, что это как раз та неконституционная фигура, которая на самом деле определяет решения рядовых судей. Давайте мы тогда председателя суда сделаем конституционной фигурой с определенными правами и обязанностями, но нельзя так продолжать, чтобы у него были колоссальные, внеконституционные права, а обязанностей никаких», — пояснил Сергей Калашников.

Член Совфеда заявил, что пакет законопроектов поступит в Госдуму в осеннюю сессию в том случае, если не начнутся ощутимые подвижки в судебной реформе. При этом он сомневается, что коллеги поддержат эти предложения.