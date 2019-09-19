Близкого к Кадырову бывшего вице-президента "Анжи" задержали в Махачкале

СМИ сообщили о задержании бывшего вице-президента футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова по подозрению в экстремизме.

Об этом, в частности, пишут телеканал РЕН ТВ и ряд telegram-каналов. Отмечается, что Идрисова подозревают в экстремизме. Кроме того, он может быть причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия, целый арсенал которого был обнаружен у него при обыске, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

Указывается, что Идрисова доставили в УФСБ по Республике Дагестан. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Махи Идрисов считается приближенным Рамзана Кадырова. Сам бывший вице-президент «Анжи» называет главу Чечни своим старшим братом.