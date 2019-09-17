Пострадавшим от взрывов домов в 1999 году прислали по семь рублей

О взрывах домов в трех городах России не любят вспоминать на официальном уровне. Даже в круглые даты.

«...И конечно, сегодня мы будем говорить об атаке на Всемирный торговый центр в США» – так начал свою программу Владимир Соловьев 11 сентября.

Времени поговорить о терактах в России не нашлось. Эти даты продолжают вспоминать только по инициативе пострадавших.

В 20-ю годовщину самых громких террористических актов в истории страны «Собеседник» поговорил с теми, кто забыть их не сможет никогда.

Справка

Дома, которых нет

Буйнакск

Улица Леваневского, 3.

Погибли 64 человека.

Взорвалась припаркованная машина.

Улица Леваневского, 3. Погибли Взорвалась припаркованная машина. Москва

Улица Гурьянова, 19.

Погибли 100 человек.

Заряд был заложен в подвал дома.

Улица Гурьянова, 19. Погибли Заряд был заложен в подвал дома. Москва

Каширское шоссе, 6/3.

Погибли 124 человека.

Заряд был заложен в подвал дома.

Каширское шоссе, 6/3. Погибли Заряд был заложен в подвал дома. Волгодонск

Октябрьское шоссе, 35.

Погибли 19 человек.

Взорвалась припаркованная машина.

Все дома снесены или перестроены.

Дом разлетелся в пыль

В 5 утра, когда на Каширском шоссе в Москве не видно даже дворников, у мемориала на месте дома 6, корпус 3 собираются те, кого коснулась трагедия.

13 сентября сюда подносят свежие цветы целый день, но для кого-то важно оказаться на месте ровно в ту минуту, когда прогремел взрыв.

Максим Мишарин – один из семи уцелевших жителей дома. Остальные 124 человека погибли под завалами. В отличие от блочной 9-этажки на Гурьянова (теракт 9 сентября), которая сложилась, образовав ниши под плитами, кирпичное строение просто разлетелось в пыль. Максим вспоминает, что смог на руках выбраться наружу – ноги были сломаны. Ему удалось подать сигнал о помощи, но своих родителей он так и не нашел.

– Не видел их умершими. Может, это и к лучшему, – говорит Максим. – Прихожу к ним на могилу, но это место, где раньше стоял наш дом, для меня особенное. Здесь чувств гораздо больше. Стараюсь заходить сюда несколько раз в месяц.

Каждый год он обновляет у мемориала фотографию родителей. Они на ней совсем молодые, после свадьбы. Максим сейчас гораздо старше.

Через час, когда первые посетители мемориала начали расходиться, появились дворники и собрали возле лавочек раскиданный мусор, который, кажется, пролежал тут уже несколько дней.

– Опять здесь пикник развели, – заметил кто-то.

Каширское шоссе сегодня // фото: Дмитрий Соколов

Про Волгодонск знали заранее?

В 170-тысячном Волгодонске Ростовской области годовщину теракта вспоминает весь город.

С утра – молебен, после которого на месте мемориала собираются пострадавшие, медики и сотрудники МЧС, первыми оказавшиеся на месте, просто сочувствующие. В этот раз здесь решили устроить и траурный митинг в честь круглой даты.

Взрыв, прогремевший в 5:57 утра, стал четвертым в стране. Это помогло многим сразу понять, что случилось.

– Первое, что я услышала – чей-то крик: «Все-таки взорвали, сволочи!» Тогда об этом много говорили по телевизору. У меня все документы были собраны в отдельной сумке, – рассказывает Ирина Халай, одна из пострадавших.

Здесь многие считают, что предотвратить теракт было возможно. 13 сентября спикер Госдумы Геннадий Селезнев объявил о взрыве в Волгодонске, но это оказалось дезинформацией – взорвался московский дом на Каширке. И только через три дня рвануло в Волгодонске. Получается, знали заранее?

– Не помню какого-то особого напряжения на улицах накануне, увеличения числа патрулей, полиции. Все было, как обычно, – говорит Леонид, который жил тогда в доме напротив.

– На самом деле усиление в городе было, – говорит Ирина. – Как нам объясняли, вся полиция была сосредоточена на местной АЭС. Если бы ее взорвали, пострадал бы весь город. В отличие от Москвы, у нас взрывчатку не закладывали в подвал дома. Взорвалась машина, которая могла приехать куда угодно.

Грузовик со взрывчаткой был установлен так, чтобы взрывная волна поразила как можно больше домов, уверена Ирина Халай:

– Мы смотрели документы МЧС. У того дома, ближе к которому стояла машина, повреждения 60%, а у следующего – 80%. Он принял взрывную волну во фронт и отразил дальше, волна гуляла как хотела. При другом расположении она могла бы просто уйти в поле.

После терактов Ирина создала правозащитную организацию «Волга-Дон», которая борется за то, чтобы жертвам терактов предоставили особый статус.

– Родственникам погибших заплатили, квартиры выделили, но те, кто потерял здоровье, приравнены к жертвам бытовых травм. Контузии – это не то же самое, что получает человек, замерзший спьяну в канаве, а настоящие военные повреждения. Мы просили, чтобы нашим врачам дали программы реабилитации, чтобы они хотя бы знали, как нас лечить, но нам не идут навстречу. По статье 18 ФЗ №35 («Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта») компенсировать потерю здоровья должно не государство, а террористы. Нас было 20 человек, которые обратились. Нам прислали по 7 рублей из тюрьмы Соликамска. Нам объяснили, что родственники отправили двоим осужденным террористам по 700 рублей. В тюрьме этот перевод арестовали и перечислили в нашу пользу. Мы от такого подарка отказались и отослали деньги обратно.

Визит

Путин пролетел мимо Буйнакска

Для дагестанского села Ботлих сентябрь 1999 года – это не только потери, но и символ сопротивления террористам. 20 лет спустя сюда снова прилетел Владимир Путин. Президент поднял вместе со всеми рюмку – как бы ту самую, которую 20 лет назад поставил на стол, обещая сперва навести порядок на Кавказе, а попраздновать потом. Момент настал, правда, выпить снова не случилось.

«В некоторых бутылках была не водка, а вода», – рассказал директор местной школы Муса Азаев, который тоже был на застолье.

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

У президента в этот день еще были дела.

– Хочу заехать к Хабибу, – сказал Путин, имея в виду бойца ММА Нурмагомедова, который уже ждал его в Махачкале.

В Буйнакске, который находится между Ботлихом и столицей Дагестана, где 20 лет назад 4 сентября тоже был взрыв, борт президента так и не приземлился.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №35-2019 под заголовком «20 лет спустя».