Япония может слить более 1 млн тонн радиоактивной воды с "Фукусимы-1" в океан

Министр окружающей среды Японии рассказал, что воду с аварийной «Фукусимы-1» придется утилизировать, слив ее в Тихий океан.

Как передает телеканал NHK, об этом японский министр Ёсиаки Харада рассказал журналистам во вторник, 10 сентября.

По его словам, у японской компании-оператора TEPCO просто нет другого выхода, поскольку каждый день в результате работ на АЭС «Фукусима-1» прибавляется 170 тонн загрязненной воды, а всего в резервуарах хранится более 1 млн тонн жидкости.

«У меня такое впечатление, что нет другого способа, кроме как сливать воду в Тихий океан», — подчеркнул Харада, добавив, что, согласно расчетам, свободное место для хранение воды на станции закончится уже к 2022 году.

При этом министр окружающей среды отметил, что, разъясняя подобные меры, необходимо избегать слухов, а также основываться на научной базе и технике безопасности.

Как отмечает NHK, загрязненная вода с «Фукусимы» содержит тритий, который считается относительно безвредным. При этом в мире существует практика слива тритиевой воды с прибрежных АЭС в океаны.