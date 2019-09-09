ГД может обязать страховщиков оплачивать ложный вызов "скорой" к пациенту

В российском законодательстве может появиться ответственность за ложный вызов скорой помощи пациентами.

Как передает ТАСС, такую инициативу обсуждает экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья. По словам члена совета Юрия Кобзева, одной из предлагаемых форм ответственности станет возмещение расходов, которые понесла служба оказания скорой медпомощи, выполняя ложный вызов.

При этом компенсации будут выплачиваться не из личного кармана пациента, а за счет компаний, оказывающих услуги медицинского страхования, и то лишь в случае, когда ложные вызовы происходят повторно.

«Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу. Но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», — пояснил парламентарий.

При этом Кобзев подчеркнул, что речь в данной инициативе не идет о плате за любой вызов медиков. «Мы говорим об ответственности за ложный вызов скорой помощи. Это очень сложный механизм, и наше общество, возможно, не совсем готово к этому. Но мы обязаны об этом говорить», — добавил он.