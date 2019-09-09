В центре внимания
Элла Памфилова: Суетиться и улавливать чьи-то флюиды – это не про меня
Мальчики-закладчики. Как несовершенно­летних вербуют в наркокурьеры
Не успела развалиться система образования – стали разваливаться школы

Новости дня

09 сентября, понедельник

[17:08]"Партия перемен" подала заявки на две акции в поддержку политзаключенных
[17:07]В Удмуртии оправдали врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности
[16:29]В Пермском крае депутатом гордумы стал актер из "Реальных пацанов"
[16:23]Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину и Любови Соболь
[16:22]В Вологодской области отца подозревают в убийстве двух взрослых сыновей
[15:58]Правозащитники в открытом письме призвали принять закон о бытовом насилии в РФ
[15:38]Суд рассмотрит просьбу СК арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову
[15:32]МГУ стал первым среди 74 российских вузов в рейтинге лучших университетов мира
[15:31]Для охранницы школы в Перми, где произошла резня, просят три года условно
[15:30]Координатора "Голоса" держали в ОВД двое суток без еды и воды
[15:05]В Петербурге пытаются фальсифицировать выборы на участках, где победило “Яблоко”
[15:04]Члены избиркомов погибли при лобовом столкновении на дороге в Краснодарском крае
[14:47]"Ъ": поддержанный Путиным в округе "справедливоросс" не прошел в Мосгордуму
[14:30]ГД может обязать страховщиков оплачивать ложный вызов "скорой" к пациенту
[14:24]В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
[14:16]Кокорину могут предложить контракт с "Зенитом" со сниженным окладом
[14:11]Песков заявил, что партия власти доказала свое лидерство на прошедших выборах
[13:29]Памфилова назвала "достойным" итог выборов с 25 единороссами в Мосгордуме
[12:56]Рейс из Армении в Россию задержали после сообщения о бомбе на борту самолета
[12:54]Facebook перенаправил обвинения во вмешательстве в выборы в РФ к рекламодателям
[12:51]В Ленобласти столкнулись три микроавтобуса, сообщается о двух погибших
[12:50]В Чечне убит 18-летний гражданин, который планировал покушение на полицейских
[12:25]В порт Владивостока зашел круизный лайнер с пятью тысячами туристов на борту
[12:10]Из-за упавшего в детском саду Краснодара дерева погиб ребенок
[12:08]Приставы не смогут взыскать с компании Facebook 3 тысяч рублей
[12:06]Китайские астрономы поймали в космосе более ста неопознанных радиовсплесков
[11:57]Свыше 118,5 тысячи человек проголосовали на выборах в Мосгордуму из дома
[11:40]СК возбудил уголовное дело против бывших владельцев “Промсвязьбанка”
[11:31]Роскачество обнаружило превышение токсинов у пяти производителей сухих завтраков
[11:27]Ущерб от пожара на складе в Петербурге понесли не менее 10 фирм
[10:53]"Похоронивший" Путина житель Набережных Челнов обжалует свой арест в ЕСПЧ
[10:50]На Камчатке против матери, утопившей двух малолетних детей, возбуждено уголовное дело
[10:35]Москвичей предупредили о высокой опасности пожаров 9 сентября
[09:28]Врачи детского онкоцентра в Москве массово увольняются из-за сокращения зарплат
[08:34]На выборах в субъектах побеждают все врио и действующие губернаторы
[08:11]В магазинах РФ появятся сканеры для выявления пьяных покупателей спиртного
[07:48]20 попавших на выборы кандидатов от оппозиции займут места в Мосгордуме
[07:31]Медведев проиграл Надалю в своем первом финале турнира Большого шлема US Open

08 сентября, воскресенье

[16:38]Памфилова создаст “доску антипочета” дезинформаторов на выборах
[16:19]Смерть кандидата, вбросы, "карусели" и подкупы: происшествия выборов-2019


Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Global Look Press
Почему задерживается денежный перевод?
Фото: Global Look Press
Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить
Фотов статье: Global Look Press; depositphotos
Арбузный призыв: выбираем большую ягоду с умом и пользой
Фото: Global Look Press
Доктор на замену. Можно ли самому выбрать поликлинику или сменить врача
Дмитрий Быков // фото: архив редакции
Касания, кусания и резьба по живому: Дмитрий Быков о книгах сентября
Фото: Global Look Press
Народная молва в Сети: самые горячие темы интернет-форумов глубинки
Фото: Global Look Press
Пять стереотипов, которые мешают разбогатеть
// фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press
Пять спектаклей сентября в московских театрах
Фото: Global Look Press
Эти шесть продуктов помогают укрепить память

ГД может обязать страховщиков оплачивать ложный вызов "скорой" к пациенту

Общество
14:30, 09 сентября 2019

В российском законодательстве может появиться ответственность за ложный вызов скорой помощи пациентами.

Как передает ТАСС, такую инициативу обсуждает экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья. По словам члена совета Юрия Кобзева, одной из предлагаемых форм ответственности станет возмещение расходов, которые понесла служба оказания скорой медпомощи, выполняя ложный вызов. 

При этом компенсации будут выплачиваться не из личного кармана пациента, а за счет компаний, оказывающих услуги медицинского страхования, и то лишь в случае, когда ложные вызовы происходят повторно.

«Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу. Но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», — пояснил парламентарий.

При этом Кобзев подчеркнул, что речь в данной инициативе не идет о плате за любой вызов медиков. «Мы говорим об ответственности за ложный вызов скорой помощи. Это очень сложный механизм, и наше общество, возможно, не совсем готово к этому. Но мы обязаны об этом говорить», — добавил он.

 

Теги: Госдума, Инциденты со "скорыми"

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину и Любови Соболь

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Правозащитники в открытом письме призвали принять закон о бытовом насилии в РФ

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Суд рассмотрит просьбу СК арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову

Читать далее >

Политика
Станислав Белковский: Российско-украинский обмен и поиск пути к миру
"Партия перемен" подала заявки на две акции в поддержку политзаключенных
В Пермском крае депутатом гордумы стал актер из "Реальных пацанов"
Координатора "Голоса" держали в ОВД двое суток без еды и воды
Общество
ВДНХ на Тверской: фоторепортаж с Дня города – 872-летия Москвы
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Илье Яшину и Любови Соболь
Правозащитники в открытом письме призвали принять закон о бытовом насилии в РФ
Суд рассмотрит просьбу СК арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову
Колумнисты
Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Виктор Медведчук участия в обмене не принимал. Это значит, что его эксклюзивной роли в украино-российских отношениях больше не существует

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Если говорить о реальной борьбе с бедностью, то начинать надо с отмены налоговых преференций для корпораций и с сокращения рабочей недели

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Владимир Мединский переплюнул и Молотова, и Сталина, которые всю первую половину сентября 39-го как бы стеснялись позорной сделки с Гитлером


Культура и ТВ
Адам Сэвидж разрушает скуку
Масляков-младший стал главным акционером "КВН"
Открытие сезона-2019 в Театре Олега Табакова – "Табакерке": фоторепортаж
Пять спектаклей сентября в московских театрах
Шоу-бизнес
Слава и одиночество. Жизнь и женщины Вячеслава Зайцева
Тайны "королевского" двора. Пять мифов о Фредди Меркьюри
Звезда "Холостяка" призналась, что практикует секс-экстрим
Елена Корикова появилась в Черногории с обручальным кольцом

Здоровье
Установлено, почему пациенты с меланомой не поддаются иммунотерапии
В Удмуртии оправдали врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности
Биологическое старение, возможно, удалось обратить вспять гормоном роста
Опасные бактерии сражаются с человеком за "витамин долголетия"
Туризм
Сибирская Аргентина: путешествие через Алтай от гор до Барнаула
В порт Владивостока зашел круизный лайнер с пятью тысячами туристов на борту
Во Вьетнаме утонул 46-летний россиянин
В Британии авиапассажир решил не ждать замены пилота и сам сел за штурвал
Авто
Фестивали ретро-авто и "велоледи" в Сокольниках: фоторепортаж
В связи с выборами и Днем города в Москве центральные улицы станут пешеходными
В Госдуме определят понятия "гаража", "гаражного комплекса" и "машино-места"
В Госдуме поддержали идею об ограничении скорости при перевозке детей
Недвижимость
Эксперты: Недвижимость в Новой Москве продолжит конкурировать со "старыми районами"
На территории московских парков могут разрешить капитальное строительство
"Квадрат" в попавших под реновацию домах в Москве с мая подорожал на 10%
Главные претензии россиян к своему жилью – качество ремонта и воды
Читайте также
Свежий номер

«Москва-Сити»
Попавшие в Сити. Кто из "випов" переезжает в столичные небоскребы
Виктор Золотов // фото: Global Look Press
Росгвардия породнилась с Дерипаской
Здание Госдумы // фото: Global Look Press
Иноагенты против оппозиции: как живут члены комиссии по "западному влиянию"
Корреспондент «Собеседника» не рискнула вдохнуть «лошарик», и для фото использовался шарик с гелием // фото: Александр Шпаковский
"Шарики-кумарики". Что стоит за продажей веселящего газа в России
Герман Греф // фото: Александр Алешкин
Зачем Герман Греф тайно прилетал на свою малую родину
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Меня не зовут ни в оппозицию, ни в позицию
Дмитрий Алешковский // стоп-кадр / Радио Свобода / YouTube
Митя Алешковский:
Жертвовать деньги – это естественно, как почистить зубы
Любовь Соболь // стоп-кадр: BBC News - Русская служба / YouTube
Любовь Соболь:
Отступить сейчас – значит проиграть навсегда
Иван и Оксана Охлобыстины с детьми // фото: Global Look Press
Иван Охлобыстин:
Покончив с либералами, они примутся за своих
Борис Гуц // фото: Alexey Yushenkov; в статье: кадры из фильма «Смерть нам к лицу»
Режиссер Борис Гуц:
Мне сказали, что через пять лет я умру


Подозреваемые полицейские
"Понабрали уродов": глава профсоюза полиции – об изнасиловании в Анапе
Евгений Кузнецов // фото: Global Look Press
Россия и НХЛ "простили" Евгению Кузнецову кокаин
Игорь Крутой; Владимир Киселев // фото: Global Look Press
Ты на кого "Волну" гонишь! Война Игоря Крутого и Владимира Киселева
Фото: Global Look Press
Увидеть Турцию – и умереть. Почему российские туристы гибнут на курортах
Дмитрий Киселев // фото: Global Look Press
Звездные рэперы проигнорировали фестиваль Дмитрия Киселева в Крыму

Фото: Global Look Press
Где и как печатаются деньги?
Фото: Global Look Press
В Тюмени для сотрудников скорой помощи организовали курсы по самообороне
Стоп-кадр: Шаман Габышев Александр / YouTube
Битва шаманов: противники и сторонники Путина сошлись в Улан-Удэ
Фото в статье: Анна Нова (Златоуст)
Пенсионерка из Златоуста заменила собой дворников, маляров и соцработников
Саша Спилберг
Дети хайпа. Спилберг по-нашему
^