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Юрист стал жертвой беспредела в СИЗО

Общество
11:33, 05 сентября 2019

// иллюстрация: "Ленправда"
// иллюстрация: "Ленправда"

Юрист Кантемир Карамзин, арестованный по отмашке силовиков, за решеткой подвергается беспрецедентному давлению, выяснила «Ленправда».

Издание пишет:

«Запрет на свидания с адвокатами, провокации, нападения уголовников и агрессивный сокамерник, страдающий параноидальной шизофренией… Новые подробности о громком деле арбитражного юриста Кантемира Карамзина, который почти полгода жестоко преследуется УФСБ по Москве и Московской области по сфабрикованному уголовному делу.

Как выяснилось, суд подмосковной Балашихи, выносивший в апреле решение об аресте Кантемира Карамзина, и СИЗО-8 УФСИН России в Сергиевом Посаде, куда его поместили, были выбраны чекистами не случайно. Эти подмосковные города УФСБ Москвы и МО считает своей “вотчиной”, где эффективнее всего проводить нужные приговоры и обеспечивать “силовые посадки”. Один из высокопоставленных сотрудников УФСБ похвастал юристу в личной беседе, что “здесь мы решаем любые вопросы, все схвачено”.

Подконтрольные УФСБ судьи, полиция, следователи и сотрудники следственных изоляторов по факту выполняют роль подрядчиков в бизнес-процессах так называемого “Бутика ФСБ”, нелегальной структуры, оказывающей теневые силовые услуги в столице при управлении, возглавляемом генерал-полковником Алексеем Дорофеевым.

Сначала в отношении “клиента бутика” подбирается статья и шьется дело, затем выносится нужный приговор о мере пресечения, а дальше горемыка помещается в СИЗО, где его прессуют без суда и следствия сотрудники спецслужбы и завербованные ими работники следственного изолятора, чтобы выбить нужные показания. В этой “пищевой цепочке” СИЗО отводится особая роль.

Федеральное казенное учреждение СИЗО-8 УФСИН России по Московской области, возглавляемое полковником внутренней службы Леонидом Селивестровым, в адвокатской среде именуют “Катакомбой”. У тюрьмы, расположенное в центре старинного Сергиева Посада на ул. Болотной, дурная слава. Сюда попадают те, кого надо спрятать понадежнее, практически похоронить заживо или сломать в интересах обвинения.

Начальник СИЗО-8 УФСИН России по Московской области полковник внутренней службы Леонид Селивестров

Для них здесь приготовлены специальные “режимные” камеры - крохотные переполненные камеры по 1,5 кв м на человека. Для страдающего сахарным диабетом юриста настолько стесненные условия и отсутствие движения — особо изощренная пытка. Во многие камеры практически не проникает свежий воздух и не пробивается дневной свет сквозь маленькие оконца, утопленные в землю. В СИЗО всего два небольших кабинета для свиданий, поэтому адвокатам нужно занимать очередь для встреч с подзащитными ночью. Здесь нет горячей воды и надлежащей медицинской помощи. Здание дореволюционной постройки не ремонтировалось со времен царя Гороха. В соцсетях утверждают, что выделенные в 2010 г на капремонт деньги были распилены между приближенными к бюджету работниками ФСИН.

Для “особо важных персон”, таких как юрист Кантемир Карамзин, администрация “Катакомбы”, очевидно по команде кураторов с Лубянки, создает максимально агрессивную среду содержания. Обыски в камере с полным раздеванием по нескольку раз на день, отказ в лечении - даже если это дикая зубная боль и в надлежащей медицинской помощи, лишение всех письменных принадлежностей, чтобы не было возможности жаловаться и готовиться к процессам, подсадка зараженных инфекцией сокамерников и провокаторов-уголовников. В камеру к Кантемиру Карамзину в любое время суток могут беспрепятственно пройти сотрудники ФСБ для “внепроцессуальных бесед”, во время которых юристу рассказывают, что от него по-настоящему хотят и что его ждет в случае отказа.

В целях психологического давления сотрудники СИЗО используют и такие проверенные временем приемы, как издевательства и унижения. Могут намеренно часами не выпускать в туалет из кабинета во время встречи с адвокатом или умыкнуть вещи, переданные родными. Так недавно юрист вышел к адвокату в одном нижнем белье, потому что сотрудники СИЗО отказались выдавать его спортивный костюм .

Начальник тюрьмы полковник Леонид Селивестров любит устраивать экскурсии по своим владениям для паркетных журналистов, которым показывают какую-нибудь пустую образцово-показательную камеру, окрашенные решетки и таблички на стенах. Пыточные казематы и людоедские порядки СИЗО-8 остаются за кадром.

“Даже не могу описать, что за ужас происходит со мной каждую ночь, — передал Кантемир Карамзин в записке на волю. — Они впускаю ко мне в камеру кого угодно и я вынужден драться...”.

Чтобы усилить давление на юриста, в камеру № 41, где он находится, поместили страдающего параноидальной шизофренией “агента ФСБ”, как он сам себя называет, — агрессивного и неадекватного соседа, который согласно диагнозу должен содержаться в изоляции. Подсадной “агент”, днем и ночью оскорбляет юриста, бросается на него с кулаками, провоцируя на драку и угрожает убийством. 

“Каждую ночь с 14.08.2019 по настоящее утро 21.08.2019 11:00 обвиняемый Байзаков Алишер осуществляет в отношении меня тяжкие преступления под угрозой убийством, в том числе кража, побои, грабеж. Но мои мольбы о помощи администрация СИЗО игнорирует, проявляя халатность и превышение полномочий (умышленно). Прошу срочно принять меры к собиранию доказательств и осмотру места преступления. Главное доказательство — видеозаписи с двух камер наблюдения, установленных в камере 41...” — пишет юрист в сообщении о преступлении № 2067 прокурору Сергиева Посада от 21 августа. 

фото: "Ленправда"

Беспредел в СИЗО-8 происходит с ведома и при участии администрации, уверен юрист. По многочисленным фактам нарушения его прав, угрозе жизни и здоровью, а также преступного бездействия сотрудников изолятора Кантемир Карамзин обратился с жалобой в прокуратуру Сергиева Посада и направил административные иски в суд Сергиева Посада и люблинский районный суд г. Москвы. Ответчиками выступают должностные лица ФСИН и СИЗО-8, включая начальника тюрьмы полковника внутренней службы Л. Н. Селивестрова и его заместителя майора Е. М. Камардину.

В одном из исков юрист требует также признать незаконным и необоснованным введенный 25 июля ФКУ СИЗО-8 и медсанчастью № 50 ФСИН России карантин по “ветряной оспе”, на основании которого администрация СИЗО не допустила юриста к личному очному участию в заседании Балашихинского суда по продлению сроков ареста, а затем запретила все встречи с адвокатами на 21 день.

За день до суда 24 июля юристу поменяли сокамерника. А утром 25-го обнаружили у него “ветряную оспу” и объявили о введении карантина. В случайное совпадение не верится. Карантин был выгоден стороне обвинения для затягивания сроков следствия и изоляции строптивого юриста от внешнего мира на три недели. То, что карантин был фальсифицированным, подтверждается многочисленными фактами, утверждается в судебном иске. Администрация СИЗО даже не потрудилась провести лабораторные обследования “больного” и контактировавших с ним лиц, включая сотрудников самого СИЗО. Медики в погонах не интересовались, болел ли кто-то ветрянкой раньше (эпидемиологический и прививочный анамнез), не делали никому прививок, не проводили иммунизацию, не принимали других необходимых при вспышке инфекции экстренных мер.

У опытного юриста, знающего закон, несмотря на атмосферу беззакония в СИЗО-8 и высоких “интересантов” из ФСБ, есть все шансы наказать своих обидчиков. Ранее решением от 15 августа суд Сергиева Посада уже признал незаконными действия администрации ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по Московской области о недопуске адвокатов к подзащитному Карамзину К. Ф. во время карантина с 24.07.2019 по 14.08.2019.

Незаконный отказ в допуске адвокатов, фальсификация карантина, превышение полномочий, халатность и преступное бездействие. Черный список работников “Катакомбы” растет. Рано или поздно кому-то придется ответить за нарушение закона. Вряд ли это будут настоящие кукловоды, организовавшие дело юриста Кантемира Карамзина. Рыцари плаща и кинжала, как показало расследование Ивана Голунова, умеют выходить сухими из воды.

Арбитражный юрист Кантемир Карамзин находится в Сергиево Посадском СИЗО с апреля 2019 г. почти пять месяцев по обвинению в экономическом преступлении (мошенничество) в связи с делом 12-летней давности. Доказательств вины Кантемира Карамзина у обвинения нет. За пять месяцев ареста следователи ни разу не допросили юриста по делу о мошенничестве и не провели никаких следственных действий, включая экспертизу документов на которой настаивали во время заседания суда об избрании меры пресечения и в дальнейшем на продлении сроков ареста.

Дело инициировало и курирует УФСБ по Москве и Московской области, возглавляемое генерал-полковником Алексеем Дорофеевым.

По мнению юриста его уголовное преследование было сфабриковано ФСБ в коммерческих интересах Алексея Дорофеева по заказу московских застройщиков, владельцев ДСК-1 и ФСК “Лидер” Владимира Копелева и Владимира Воронина. Настоящая цель силовой посадки — развалить арбитражные иски на 15 млрд руб. по акциям ДСК-1, которые юрист выиграл у бизнесменов Копелева и Воронина в интересах своего западного клиента.

СМИ неоднократно сообщали, что Кантемир Карамзин содержится в СИЗО в нечеловеческих условиях, подвергается пыткам, издевательствам, провокациям и постоянному прессу со стороны сотрудников УФСБ с тем, чтобы принудить его отказаться от арбитражных исков к застройщикам.

Алексей Дорофеев известен наряду со своим экс-помощником Маратом Медоевым, как одиозный герой расследования Ивана Голунова о крышевании чекистами рынка ритуальных услуг столицы. Его называют одним из авторов дела о наркотиках, подброшенных журналисту».

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// иллюстрация: "Ленправда"

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