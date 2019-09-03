Блогер Синица обжалует тюремный срок, назначенный ему за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы за твит о детях силовиков.

Как передает «Новая газета», суд признал блогера виновным в разжигании ненависти с угрозой применения насилия (а. «а» ч. 2 ст. 282 УК) в отношении детей силовиков.

Отмечается, что речь идет о записи Владислава Синицы на его странице в Twitter, сделанной им после митинга в Москве 27 июля: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».

Во время рассмотрения дела по существу 2 августа государственный обвинитель запросила для блогера шесть лет тюремного заключения, однако Пресненский суд ограничился пятью годами.

По сообщению корреспондента «Новой», сам Синица намерен обжаловать такое решение.