Суд отказался помещать в СИЗО пенсионерку за оскорбление сельского чиновника

Мировой суд отказал ФСИН в ходатайстве о помещении московской пенсионерки Тамары Васильевой в следственный изолятор, сообщает портал «Настоящее время».

Месяц назад Васильеву уже отправляли в СИЗО, сняв с поезда, так как она не выплатила штраф по уголовному делу с оскорблением сельского главы в Краснодарском крае.

Конфликт произошел более двух лет назад в Новопокровском районе, куда женщина приехала из столицы, чтобы навестить свою сестру. Возле дома родственницы она обнаружила большую многолетнюю лужу, которая мешает проходу к подъезду. В связи с этим Васильева отправилась к главе администрации села Андрею Борисовскому и высказала ему претензии в отношении его управленческих качеств, в том числе с использованием нецензурной лексики.

Глава села написал заявление на пенсионерку по статье об оскорблении представителя власти. Тамару Васильеву признали виновной и оштрафовали на 7 тысяч рублей, которые она не выплачивала по причине отсутствия денег. В связи с этим мера пресечения ей была изменена на ограничение свободы, хотя статья 319 УК РФ не предусматривает такой формы наказания. Оповестили Васильеву об этом лишь спустя пять месяцев после заочного решения.

Защитники в деле московской пенсионерки появились случайно: адвокат Дмитрий Чваненко увидел Тамару Васильеву в слезах в здании Басманного суда и поинтересовался ее историей. Позднее он передал дело коллеге Дмитрию Джулаю, который предал его огласке и выступил на стороне Васильевой в суде.

Теперь Дмитрий Джулай планирует добиваться снятия судимости с Татьяны Васильевой.