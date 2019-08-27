Фото недели: что осталось от А321, севшего в поле под Жуковским

На кукурузном поле под Жуковским от самолета Airbus А321, который совершил здесь аварийную посадку, осталась только носовая часть. Но и ее должны вывезти на этой неделе. К тем, кто предлагал оставить все как есть и сделать памятник мужеству, не прислушались.

В последние дни поступали сигналы про мародеров, которые таскают из салона самолета спасательные жилеты. Между тем предприимчивый житель поселка Родные Просторы Саратовской области начал продавать на улице кукурузу якобы с места недавней вынужденной посадки A321 на кукурузном поле в Подмосковье.

«Уникальные початки», которым, по версии продавца, проехавшийся по ним лайнер придал целебные свойства, гражданин продает по 500 рублей за килограмм. Дороговато, но люди охотно берут. Как чувак достал суперпочатки, как довез до Саратова и с какого перепугу им быть лечебными, никто не интересуется. Гражданам явно не хватает здорового скептицизма.

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Материалы вышли в издании «Собеседник» №32-2019.