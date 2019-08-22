Северодвинская свалка травит горожан смертельными мутагенами

Пожар, вспыхнувший на городской свалке Северодвинска, вызвал угрозу отравления жителей продуктами горения, в числе которых специалисты-химики называют опаснейшие элементы - фосген и диоксин. Несмотря на то, что первые сообщения о возгорании появились больше недели назад, справиться с огнем до сих пор не удается.

В результате инцидента часть городской застройки, кладбище и значительная территория промзоны окутаны токсичным смогом. На некоторых участках мусорного полигона горение настолько интенсивно, что рассеять смог не может даже ветер, и густые клубы дыма висят над жилыми районами.

Больше всего от пожара на свалке страдают северодвинцы, у которых диагностированы болезни дыхательной системы. Химический дым провоцирует у них кашель, приступы астмы и удушья. Если ситуация не будет в ближайшее время исправлена, не исключены летальные исходы, предупреждают специалисты, ведь в продуктах горения свалки содержатся крайне токсичные элементы – диоксин и химические аналоги фосгена.

При вдыхании в достаточно высоких концентрациях фосген вызывает отек легких и тяжелые интоксикации организма. Дикосин - сильнейший мутаген, вызывающий при попадании в организм образование злокачественных опухолей, психические расстройства, снижение иммунитета, диабет, импотенцию и эндометрит.

Фосгеном и диоксином ядовитый коктейль с северодвинской свалки не исчерпывается. Эксперты выявили также диоксиды и дибензофураны различных видов, которые также крайне негативно сказываются на здоровье человека.

Горение свалки продолжается уже несколько дней, но местные власти, а также природозащитники предпочитают полностью игнорировать опасную ситуацию.

Никаких акций в защиту здоровья горожан и требований срочно потушить тлеющий полигон активисты не выдвигают. Бездействие чиновников теоретически может быть объяснено – учитывая перспективу скорой отставки архангельского губернатора Игоря Орлова, они, похоже, сосредоточились на решении собственных карьерных проблем. Молчание северных природозащитных организаций также весьма красноречиво, ведь они давно уже предпочитают публично выступать только на самые «хайповые» темы, чтобы попасть во внимание СМИ. Жаль, что жизнь и здоровье их земляков к таким темам не относится.