Экс-министр финансов Подмосковья раскаялся в суде после хищения 11 млрд

Экстрадированный из Франции экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов.

На заседании Басманного суда в Москве бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает корреспондент информагентства REGNUM. «Признаю себя виновным, раскаиваюсь», – сказал Кузнецов, обращаясь к суду.

Бывший министр финансов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, однако против этого выступило гособвинение и некоторые потерпевшие. В итоге дело будет рассматриваться с изучением всех письменных материалов и вызовом свидетелей. Следующее заседание назначено на 26 августа.

Адвокат Кузнецова, обвиняемого в том числе в растрате государственных средств, Александр Линников сказал, что они с экс-министром разочарованы таким решением суда: «Считаем, что это необоснованное расходование ресурсов государства».

Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию, где на следующий день СКР выдвинул обвинения по трём статьям УК РФ: мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путём, и растрата государственных средств.