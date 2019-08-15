Amazon анонсировала программу передачи нераспроданных вещей нуждающимся

Новая программа Amazon FBA позволит отдавать на благотворительность нераспроданные и возвращенные товары.

Компания Amazon сообщила о новой программе Fulfillment by Amazon Donations (FBA), стартующей в сентябре 2019 года. С помощью FBA все нераспроданные или возвращенные покупателями товары сторонних продавцов будут переданы благотворительным организациям.

Новая программа будет работать в США и Великобритании. В США компания будет сотрудничать с благотворительной организацией Good360, а в Великобритании – с «Армией спасения», Newlife и Barnardo.

По данным телеканала CNBC, сторонние продавцы могут как участвовать в программе, так и отказаться от неё. Задача FBA, отмечает телеканал, заключается в уменьшении количества выбрасываемых товаров, что может позитивно повлиять на окружающую среду.

Ранее Daily Mail сообщила о французском документальном фильме, показывающем, как на складах компании Amazon в больших количествах выбрасываются игрушки, кухонное оборудование и другие товары.