"Союзмультфильм" удивился выпуску памятных монет в честь "Бременских музыкантов"

Центральному банку России пришлось доказывать законность использования изображений персонажей «Союзмультфильма».

Банк России начал выпуск монет в честь юбилея мультфильма «Бременские музыканты» в соответствии с полученной лицензией. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ, передает ТАСС. В банке напомнили, что соответствующий договор был заключён в 2018 году с Творческо-производственным объединением «Киностудия "Союзмультфильм"».

Центральный банк России сегодня, 12 августа, выпустил в оборот памятные монеты, посвящённые 50-летию анимационной картины «Бременские музыканты». Как говорится на сайте регулятора, монета номиналом три рубля из серебра вышла тиражом три тысячи. Также выпущена монета номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов в двух исполнениях, обычном и цветном, тиражом в 450 тысяч и 50 тысяч соответственно.

Глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что удивлена инициативой Банка России и попросила Центробанк прояснить ситуацию.