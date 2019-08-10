Депутат Госдумы обвинил Вашингтон в дождливом лете и пожарах в России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире канала «Россия 1» предположил, что против России применено климатическое оружие.

«Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Пожары у нас, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает», — заявил депутат в эфире ток-шоу «60 минут» (его заявление цитирует РИА Новости).

По мнению Журавлева, климатическое оружие является своеобразной заменой гиперзвуковому оружию, которым страны Запада не располагают, в противостоянии с Россией.

Разработка и существование климатического оружия пока не получили никаких доказательств, но являются популярной теорией заговора.