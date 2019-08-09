Журналистка после протестной акции получила повестку в военкомат

Журналистка Reuters, задержанная на акции 27 июля, опубликовала в Facebook присланную ей повестку в военкомат.

Опубликованная журналисткой Марией Цветковой в социальной сети Facebook повестка оказалась адресована «Цветкову Марию Владимировичу». В тексте повестки содержится требование к «гражданину Марию» явиться в военный комиссариат Кунцевского района для уточнения документов воинского учета. Тот факт, что «Марий Цветков» является женщиной, комиссариат не смутил.

«Вообще я считала, что меня трудно удивить, но тут пришла повестка в военкомат, адресованная Марию Владимировичу Цветкову. Официальное лицо, мне о ней сообщившее, ржало в голос», — написала Мария на своей странице в Facebook.

Журналистка Reuters, несмотря на абсурдность ситуации, сразу поняла причины получения повестки: «Дело в том, что я, хотя журналист и в тот момент работала, была задержана перед акцией у мэрии 27 июля, а после 27 июля и 3 августа по госорганам пошел приказ пробивать задержанных по всем базам — от налоговой до судебных приставов, пугая их официальными запросами, чтоб больше на митинги не ходили».

Правозащитный проект «Апология протеста» сообщал, что полиция Москвы пытается ставить участников протестов на профилактический учет.