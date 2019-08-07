Судебные приставы ищут должников среди задержанных 27 июля

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) устроила рейды по квартирам задержанных на несогласованных акциях в Москве 27 июля.

Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявила заместитель руководителя московского управления ФССП Евгения Клименко. По ее словам, у задержанных имеется задолженности на общую сумму 26 миллионов рублей. «Основная сумма – кредитные обязательства (16 миллионов рублей). Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц – 6 миллионов рублей, еще почти 2 миллиона рублей – налоги, штрафы и алиментные обязательства – 800 тысяч рублей, ЖКХ – 600 тысяч рублей», – рассказала Клименко.

Судебные приставы обходят квартиры для того, чтобы установить материальное положение участников митинга и, если оно позволяет это сделать, арестовать имущество в счёт погашения задолженностей.

Несогласованная акция оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в центре Москвы. Полиция задержала почти полторы тысячи человек. Девять из них арестованы на два месяца по уголовному делу о массовых беспорядках, которое было возбуждено после акции. Ещё один участник протеста объявлен в федеральный розыск.

Новая, согласованная с мэрией Москвы, акция оппозиции пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что прокуратура потребовала лишить родительских прав пару, пришедшую на митинг 27 июля с годовалым сыном.