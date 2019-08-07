Участника акции протеста хотят поставить на профилактческий учет в полиции

Правозащитники сообщили о постановке на профилактический учет в полиции участника несогласованной акции в Москве.

Об этом пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Апология протеста». Отмечается, что это первый подобный случай за время протестных акций.

Глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов опубликовал снимок уведомления о постановке на учет, в котором управление МВД по Южному административному округу Москвы просит участника протестов приехать для постановки на профилактический учет. Имя адресата, а также сотрудника полиции и адрес отделения, в который следует явиться, закрашено.

«Причем административное дело адресата еще не рассмотрено даже в первой инстанции. Намерение не просто незаконное, а преступное – классическое превышение должностных полномочий», – написал Глухов в Telegram-канале правозащитного проекта.

Акции протеста, прошедшие в Москве 27 июля и 3 августа, привели к массовым задержаниям. На участников митинга 27 июля завели дело «о массовых беспорядках». По данным исследования «‎Левада-центра», 37% москвичей поддерживают акции протеста в столице.