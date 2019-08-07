37% москвичей поддерживают акции протеста в столице

Социологи «‎Левада-центра» подготовили доклад об отношении жителей столицы к протестам в связи с выборами в Мосгордуму, передеют РБК. Опрос проводился с 26 по 31 июля среди 1,5 тысяч москвичей.

Согласно данным исследования, количество жителей столицы, которые положительно относятся к митингам несогласных, равно 37% от общего числа опрошенных. Из них 26% отметили, что в акциях не участвуют, 9% допускают, что могли бы участвовать, и 2% заявили, что выходят на митинги сами.

Отрицательно оценивают протесты 27% горожан, а 30% говорят о безразличном отношении к ним. Планируют пойти на выборы 8 сентября 55% москвичей.

Также социологи выяснили, что 49% москвичей положительно относятся к работе Сергея Собянина и только 16% выражают недовольство. Положительное отношение к работе правительства Москвы высказали 30% жителей, а отрицательное – 24%.

Исследование было подготовлено по заказу Фонда развития гражданского общества, возглавляемого бывшим начальником кремлевского управления по внутренней политике Константином Костиным.

Ранее опрос «‎Левада-центра» показал, что 54% россиян уверены, что рядовой человек не может повлиять на события в стране.