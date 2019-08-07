В Госдуме вступились за "Свободного Сокола"

Председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Тамара Плетнева обратилась к генпрокурору по факту вымогательства с предприятия денег за прекращение уголовного дела.

Председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Тамара Плетнева по просьбе трудового коллектива ООО «Липецкая трубная компания» обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой разобраться в драматической ситуации с предприятием, которое подвергается силовому давлению и вымогательству.

«Проблемы начались с хозяйственного спора между ООО «ЛТК «Свободный Сокол» и Липецкой энергосбытовой компанией (ЛЭСК) по вопросам оплаты за поставленную электроэнергию. Эти споры нашли свое разрешение в ходе разбирательств в арбитражных судах. Но, несмотря на это, правоохранительные органы по заявлению оппонентов возбудили уголовное дело № 11901420015000037 по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - говорится в тексте депутатского запроса.

Казалось бы, вполне обычная ситуация для нынешней парадигмы взаимоотношений силовиков и бизнеса. Однако, как отмечается в запросе, липецкая история пошла совсем криминальным путем. «Громким скандалом... обернулась попытка вымогательства с собственника ООО «ЛТК «Свободный Сокол» И. В. Ефремова 200 миллионов рублей за прекращение уголовного преследования и «крышу» для деятельности предприятия», - отмечается в запросе парламентария.

Подробности «липецкой истории» ранее уже появились в СМИ, причем с обнародованными аудиозаписями переговоров вымогателей с собственником предприятия Ефремовым. Криминальные ходоки ссылались на связи с местными силовиками и даже якобы на покровительство самого прокурора Липецкой области К. М. Кожевникова.

Как следует из записи переговоров «решальщиков» с бизнесменом Ефремовым, 150 миллионов рублей из требуемой суммы они планировали передать руководству ОАО «ЛЭСК», с которой конфликтовал трубный завод, а еще 50 миллионов рублей – в качестве благодарности людям, которые способствуют закрытию уголовного дела. В случае же отказа предпринимателя Ефремова исполнить названные условия «решальщики» пообещали возбуждение нового уголовного дела – на сей раз по ст. 210 УК РФ.

Как иронично отмечает по этому поводу телеграм-канал «Мастер пера», «в истории с липецкой ООО «ЛТК «Свободный Сокол» примечательно не то, что группа посредников потребовала от владельца компании Игоря Ефремова 200 млн рублей за прекращение уголовного дела по традиционной для бизнеса ст. 159 ч. 4 УК РФ, а то, что в противном случае пообещала новое дело по ст. 210 УК РФ. До липецких силовых и связанных с ними кругов, вероятно, еще не дошло озвученное в начале июля президентом РФ поручение по исключению правоприменения к бизнесу ст. 210, касающейся организованной преступной деятельности. В результате предприниматель Ефремов, записавший беседу с криминальными ходоками, был вынужден обратиться в ФСБ. Там подтвердили: при выработке решения относительно выплаты или невыплаты вознаграждения за неприменение ст. 210 УК РФ следует ориентироваться на слова президента, а не на ультиматумы решальщиков».

Между тем президент в последнее время вынужден все чаще напоминать силовикам о необходимости соблюдения законов во взаимоотношениях с бизнесом. Кроме июльского заявления о необходимости исключить применение к предпринимателям статьи об организованной преступности глава государства в этом году не раз выражал обеспокоенность проблемой избыточного давления на бизнес на расширенных коллегиях МВД, ФСБ и Генпрокуратуры. А в Послании Федеральному Собранию президент и вовсе прямо и откровенно высказался по наболевшему вопросу: «Возбуждают (дела) кое-как или по непонятным основаниям, и это означает на практике, что на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу».

Приводя такие данные, президент будто имел в виду зеркальную ситуацию с предприятием ООО «ЛТК «Свободный Сокол». На кон поставлено не только продолжение производства во многом уникальной продукции, но и перспективы завода, а значит, социальные и трудовые права полутора тысяч заводчан и их семей.

Между тем, хозяйственный спор между ООО «Липецкая трубная компания (ЛТК) «Свободный сокол» и ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ОАО «ЛЭСК») длится уже не первый год. 13 декабря 2018 года Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании в пользу «ЛЭСК» 78 млн рублей, после чего основная сумма долга ответчиком сразу была выплачена. 8 апреля 2019 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал это решение законным, обоснованным, а главное - исчерпывающим. Но неожиданно в офис трубной компании нагрянули с обысками сотрудники УМВД России по Липецкой области в сопровождении оперативников. Оказалось, арбитраж арбитражем, хозяйственный спор - хозяйственным спором, а у силовиков – своя программа действий с возбуждением уголовного дела по факту хищения трубной компанией электроэнергии у энергетиков.

Генеральный директор и собственник ООО «ЛТК «Свободный сокол» Игорь Ефремов считает уголовное преследование незаконным и направленным на оказание давления на компанию. Доводы предпринимателя звучат убедительно: процессуальное решение силовиками принято на основе утверждений представителей ОАО «ЛЭСК», не учитывая вступившие в законную силу судебные акты, из которых прямо следует всякое отсутствие признаков состава преступления. По оценке Ефремова, к тому времени, когда «уполномоченные органы смогут подтвердить факт отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела... успешного бизнеса может уже не быть».

О том, что бизнес Липецкой трубной компании подвергается двустороннему давлению правоохранителей и вымогателей, говорится и в запросе депутата Плетневой. «Действия криминальных элементов на фоне силового давления на ООО «ЛТК «Свободный Сокол» парализуют работу предприятия, ведут к социальной нестабильности, к неуверенности людей в завтрашнем дне, к неверию в то, что государство способно защитить их, восстановив законность и справедливость», - свидетельствуется в обращении депутата к генпрокурору.

В настоящее время, что называется, мяч находится на стороне надзорных органов. Тем более, что еще свежа в памяти установка главы государства коллегии Генпрокуратуры о необходимости более эффективной защиты прав предпринимателей. «Ваша прямая обязанность - вести мониторинг ситуаций, связанных с уголовным преследованием представителей бизнеса, и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования», - поставил тогда задачу президент. Так что ситуация действительно нуждается в неотложном решении.

Андрей Калинин