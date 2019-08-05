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Год Нисанов и Зарах Илиев способствуют спортивным достижениям «Корабелки»

Общество
15:24, 05 августа 2019

Год Нисанов на торжественной закладке капсулы, символизирующей начало работ по строительству нового спорткомплекса для СПбГМТУ
Год Нисанов на торжественной закладке капсулы, символизирующей начало работ по строительству нового спорткомплекса для СПбГМТУ

Группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева финансирует строительство спортивного комплекса для студентов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Торжественная закладка капсулы, символизирующей начало работ, состоялась в июне этого года в присутствии Года Нисанова и высоких гостей «Корабелки». В церемонии приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и главком ВМФ Николай Евменов.

В здоровом теле здоровый дух

Новый спортивный комплекс – событие для студентов легендарной «Корабелки», единственного в стране вуза, готовящего инженеров-кораблестроителей, знаменательное. Спорту здесь уделяют большое внимание. Ребята занимаются в различных секциях: баскетбольной, гандбольной, футбольной. Подготовка ведется также по таким видам спорта, как настольный теннис, академическая гребля, пауэрлифтинг, флорбол, водное поло и многим другим. Сборные команды вуза принимают участие в международных соревнованиях.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в направлении улучшения возможностей для представителей вуза, - заявил Николай Патрушев во время торжественной церемонии. - Мы закладываем спортивный комплекс, в котором будет двадцатипятиметровый бассейн и волейбольный комплекс на две тысячи зрителей». Секретарь Совбеза подчеркнул, что в новом комплексе смогут «совершенствовать спортивное мастерство» студенты и преподаватели «Корабелки», а также будут проводиться соревнования и чемпионаты. 

Кроме того, Патрушев прочит спорткомплексу СПбГМТУ стать не просто важной составляющей студенческой жизни, но и городской достопримечательностью. Здесь смогут проводить тренировки волейбольные команды не только вуза, но и санкт-петербургских клубов «Зенит» и «Ленинградка».

Александр Беглов тоже отметил спортивные достижения учащихся СПбГМТУ, которые «постоянно участвовали и побеждали в различных соревнованиях и олимпиадах, как делают это и сегодня». По его словам, новый спортивный комплекс как раз нужен будущим кораблестроителям «для формирования и закалки тела и духа».

Важность пословицы – в здоровом теле здоровый дух – подтвердил и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он выразил надежду, что спорткомплекс будет способствовать дальнейшему совершенствованию учебного процесса. Полпред также считает «глубоко символичным», что строительство ведется именно на территории «Корабелки» в Санкт-Петербурге - столице российского кораблестроения. 

Стратегические инвесторы

И, конечно, все присутствующие благодарили инвесторов строительства – известных бизнесменов, крупнейших девелоперов России Года Нисанова и Зараха Илиева. За долгие годы партнерства их тандем реализовал большое количество проектов, многие из которых стали знаковыми для столичного мегаполиса. С головной структурой предпринимателей – ГК «Киевская площадь» - прочно ассоциируются такие объекты, как ТЦ «Европейский», Radisson Collection Hotel Moscow (бывшая гостиница «Украина») и связанная с ней флотилия Radisson Royal, агропродовольственный кластер «Фуд Сити» - крупнейший в Европе, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ и другие. Кроме того, Нисанов и Илиев реконструируют, а фактически строят новые современные здания крупнейших автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов столицы, совершенствуя транспортную инфраструктуру мегаполиса. 

Сами бизнесмены считают эти проекты социально-значимыми для себя – все объекты строились и строятся в интересах города. К ним недавно прибавилась реконструкция спорткомплекса «Олимпийский». Здесь по-прежнему можно будет проводить концерты мировых звезд, а также соревнования международного уровня. Но главное – «Олимпийский» станет еще одним центром притяжения москвичей и туристов, которые смогут проводить время всей семьей, занимаясь спортом, посещая кинотеатры, познавая Вселенную в местном планетарии.

При этом у ГК «Киевская площадь» уже есть благотворительный опыт в северной столице. Компания оказала финансовую помощь в реконструкции Никольского Морского собора в Кронштадте – самого крупного из морских храмов Российской империи. Почти 80 лет собор был закрыт, и в 2013 году открылся вновь, будто заново родившись. За вклад в возрождение святыни председатель совета директоров ГК «Киевская площадь» Год Нисанов был награжден Почетной грамотой президента РФ.

Все условия для будущих судостроителей

Строительство спорткомплекса для «Корабелки» можно отнести к подобного рода благотворительной деятельности. Личные вложения инвесторов оцениваются в более чем 1 млрд рублей. Планируется, что сам спортивный центр займет 5,5 тыс. кв. метров. В здании разместятся бассейн с трибунами для болельщиков и волейбольная арена. Площадь всего комплекса, который по окончании строительства и реконструкции имеющихся вузовских помещений превратится в современный кампус, составит 165 тыс. кв. м – здесь также будут оборудованы велодорожки и появится Аллея выпускников. Открытие намечено на август 2020 года.

Строительство спортивного комплекса «Корабелки» – реализуется совместно с Совбезом РФ и по поручению главы государства. Как рассказал Николай Патрушев, его ведомство по поручению Владимира Путина «занимается повышением качества подготовки кадров для военного судостроения и самолетостроения», а поскольку СПбГМТУ является базовым вузом для подготовки кораблестроителей, «мы стремимся создать условия, чтобы отсюда выходили качественно подготовленные выпускники, которые бы сразу вливались в производство и эффективно работали в трудовых коллективах». Секретарь Совбеза упомянул компании, с которыми активно сотрудничает «Корабелка» – среди них Роснефть, Газпром, Росатом, Газпромнефть и многие другие. Все они готовы принять выпускников вуза, которые, еще будучи абитуриентами, уверенно смотрят в будущее, потому что знают, что, получив диплом, обязательно найдут достойную работу.

Вот почему так важно обеспечить будущим специалистам не только комфортные условия для учебы, но и качественный досуг. А лучшего отдыха, чем спорт, найти трудно. Поэтому ректор СПбГМТУ Глеб Туричин назвал торжественную закладку капсулы на будущей стройплощадке особенным для вуза событием. «Мы открываем новые программы и направления подготовки, ремонтируем учебные корпуса и общежития, вводим в строй и оснащаем объекты научной инфраструктуры вуза, - сказал он. - Но сегодняшнее событие просто выбивается из этого ряда своим масштабом». По словам Туричина, это «стало реальным благодаря труду двух людей: Николая Платоновича Патрушева и Года Семеновича Нисанова». «Именно ваша работа сделала это событие возможным», - подчеркнул ректор, отметив, что физкультура и спорт – это «абсолютно неотъемлемая часть подготовки инженеров, залог формирования высоких морально-волевых качеств учащейся молодежи».

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