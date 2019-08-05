Год Нисанов и Зарах Илиев способствуют спортивным достижениям «Корабелки»

Группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева финансирует строительство спортивного комплекса для студентов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Торжественная закладка капсулы, символизирующей начало работ, состоялась в июне этого года в присутствии Года Нисанова и высоких гостей «Корабелки». В церемонии приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и главком ВМФ Николай Евменов.

В здоровом теле здоровый дух

Новый спортивный комплекс – событие для студентов легендарной «Корабелки», единственного в стране вуза, готовящего инженеров-кораблестроителей, знаменательное. Спорту здесь уделяют большое внимание. Ребята занимаются в различных секциях: баскетбольной, гандбольной, футбольной. Подготовка ведется также по таким видам спорта, как настольный теннис, академическая гребля, пауэрлифтинг, флорбол, водное поло и многим другим. Сборные команды вуза принимают участие в международных соревнованиях.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в направлении улучшения возможностей для представителей вуза, - заявил Николай Патрушев во время торжественной церемонии. - Мы закладываем спортивный комплекс, в котором будет двадцатипятиметровый бассейн и волейбольный комплекс на две тысячи зрителей». Секретарь Совбеза подчеркнул, что в новом комплексе смогут «совершенствовать спортивное мастерство» студенты и преподаватели «Корабелки», а также будут проводиться соревнования и чемпионаты.

Кроме того, Патрушев прочит спорткомплексу СПбГМТУ стать не просто важной составляющей студенческой жизни, но и городской достопримечательностью. Здесь смогут проводить тренировки волейбольные команды не только вуза, но и санкт-петербургских клубов «Зенит» и «Ленинградка».

Александр Беглов тоже отметил спортивные достижения учащихся СПбГМТУ, которые «постоянно участвовали и побеждали в различных соревнованиях и олимпиадах, как делают это и сегодня». По его словам, новый спортивный комплекс как раз нужен будущим кораблестроителям «для формирования и закалки тела и духа».

Важность пословицы – в здоровом теле здоровый дух – подтвердил и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он выразил надежду, что спорткомплекс будет способствовать дальнейшему совершенствованию учебного процесса. Полпред также считает «глубоко символичным», что строительство ведется именно на территории «Корабелки» в Санкт-Петербурге - столице российского кораблестроения.

Стратегические инвесторы

И, конечно, все присутствующие благодарили инвесторов строительства – известных бизнесменов, крупнейших девелоперов России Года Нисанова и Зараха Илиева. За долгие годы партнерства их тандем реализовал большое количество проектов, многие из которых стали знаковыми для столичного мегаполиса. С головной структурой предпринимателей – ГК «Киевская площадь» - прочно ассоциируются такие объекты, как ТЦ «Европейский», Radisson Collection Hotel Moscow (бывшая гостиница «Украина») и связанная с ней флотилия Radisson Royal, агропродовольственный кластер «Фуд Сити» - крупнейший в Европе, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ и другие. Кроме того, Нисанов и Илиев реконструируют, а фактически строят новые современные здания крупнейших автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов столицы, совершенствуя транспортную инфраструктуру мегаполиса.

Сами бизнесмены считают эти проекты социально-значимыми для себя – все объекты строились и строятся в интересах города. К ним недавно прибавилась реконструкция спорткомплекса «Олимпийский». Здесь по-прежнему можно будет проводить концерты мировых звезд, а также соревнования международного уровня. Но главное – «Олимпийский» станет еще одним центром притяжения москвичей и туристов, которые смогут проводить время всей семьей, занимаясь спортом, посещая кинотеатры, познавая Вселенную в местном планетарии.

При этом у ГК «Киевская площадь» уже есть благотворительный опыт в северной столице. Компания оказала финансовую помощь в реконструкции Никольского Морского собора в Кронштадте – самого крупного из морских храмов Российской империи. Почти 80 лет собор был закрыт, и в 2013 году открылся вновь, будто заново родившись. За вклад в возрождение святыни председатель совета директоров ГК «Киевская площадь» Год Нисанов был награжден Почетной грамотой президента РФ.

Все условия для будущих судостроителей

Строительство спорткомплекса для «Корабелки» можно отнести к подобного рода благотворительной деятельности. Личные вложения инвесторов оцениваются в более чем 1 млрд рублей. Планируется, что сам спортивный центр займет 5,5 тыс. кв. метров. В здании разместятся бассейн с трибунами для болельщиков и волейбольная арена. Площадь всего комплекса, который по окончании строительства и реконструкции имеющихся вузовских помещений превратится в современный кампус, составит 165 тыс. кв. м – здесь также будут оборудованы велодорожки и появится Аллея выпускников. Открытие намечено на август 2020 года.

Строительство спортивного комплекса «Корабелки» – реализуется совместно с Совбезом РФ и по поручению главы государства. Как рассказал Николай Патрушев, его ведомство по поручению Владимира Путина «занимается повышением качества подготовки кадров для военного судостроения и самолетостроения», а поскольку СПбГМТУ является базовым вузом для подготовки кораблестроителей, «мы стремимся создать условия, чтобы отсюда выходили качественно подготовленные выпускники, которые бы сразу вливались в производство и эффективно работали в трудовых коллективах». Секретарь Совбеза упомянул компании, с которыми активно сотрудничает «Корабелка» – среди них Роснефть, Газпром, Росатом, Газпромнефть и многие другие. Все они готовы принять выпускников вуза, которые, еще будучи абитуриентами, уверенно смотрят в будущее, потому что знают, что, получив диплом, обязательно найдут достойную работу.

Вот почему так важно обеспечить будущим специалистам не только комфортные условия для учебы, но и качественный досуг. А лучшего отдыха, чем спорт, найти трудно. Поэтому ректор СПбГМТУ Глеб Туричин назвал торжественную закладку капсулы на будущей стройплощадке особенным для вуза событием. «Мы открываем новые программы и направления подготовки, ремонтируем учебные корпуса и общежития, вводим в строй и оснащаем объекты научной инфраструктуры вуза, - сказал он. - Но сегодняшнее событие просто выбивается из этого ряда своим масштабом». По словам Туричина, это «стало реальным благодаря труду двух людей: Николая Платоновича Патрушева и Года Семеновича Нисанова». «Именно ваша работа сделала это событие возможным», - подчеркнул ректор, отметив, что физкультура и спорт – это «абсолютно неотъемлемая часть подготовки инженеров, залог формирования высоких морально-волевых качеств учащейся молодежи».