День рождения панд в Московском зоопарке: фоторепортаж

31 июля Московский зоопарк пригласил москвичей и гостей столицы поздравить с днем рождения панд Динь Динь и Жуи.

Праздник отмечали в китайской традиции: били в барабаны, встречали гостей китайским шествием с бумажным драконом и предлагали дорогим гостям насладится особым чаем.

Несмотря на промозглую погоду, посетителей зоопарка было в изобилии. Поздравить панд хотели все — от мала до велика.

Даже хитрец енот-полоскун исполнял танец, приветствуя друзей из Китая. Возможно, напрашивался в гости, чтобы его немного угостили.

И наконец к нам выползли сонные виновники торжества! Их встречало лакомство для настоящих гурманов — тортик изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок в шуршащей коробочке.

Черно-белые пухляши без дела не стояли — сразу направились рассматривать подарочки и благодарить присутствующих за оказанные почести. Кажется, угощения им понравились.