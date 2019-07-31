В рейтинг самых воруемых продуктов в России попали колбаса, сыр и кофе

Компания BIT, являющаяся разработчиком системы по распознаванию лиц NtechLab, составила рейтинг «самых воруемых» товаров в России, сообщает РБК. Для этого были использованы данные их заказчиков, продуктовых и парфюмерных ритейлов.

Из продуктов в 2019 году чаще всего россияне воруют колбасу и сыр (15,4%), кофе (15%), кондитерские изделия (13,4%), алкоголь (11,2%) и морепродукты (9%).

В парфюмерных магазинах рейтинг воровства возглавляет тушь для дизайна ногтей (13,2%). Следом идут лак для ногтей (12,9%) и губная помада (12%).

Директор службы контроля красноярской торговой сети «Командор» Владимир Талантов в общении с РБК добавил, что часто воруют дорогостоящие бритвенные станки и кассеты к ним.

По данным BIT, среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%). Ранее сообщалось, что средняя сумма кражи в магазинах — около тысячи рублей.

Система NtechLab позволяет торговым сетям сверять лица покупателей на входе в магазин с базой данных лиц, которые уже совершали хищения. В случае совпадения поступает сигнал службе безопасности магазина. Если человек еще и оказывается в розыске, охрана задерживает его и передает в руки полиции.