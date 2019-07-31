Составителей "раздельной" потребительской корзины обвинили в сексизме

Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии предложили разделить состав потребительской корзины разделить для детей по возрасту, а также установить разные нормы продуктов для трудоспособных мужчин и женщин, сообщает агентство Ura.ru.

Согласно их расчетам, потребкорзина для мужчин должна составлять в год 980 кг, а для женщин – 837 кг. Таким образом, в месяц набор продуктов для женщин будет обходиться в 13,7 тысячи рублей, для мужчин – 16 тысяч рублей.

Российская феминистка, блогер Татьяна Никонова в комментарии агентству раскритиковала данный подход. Она заявила, что по сей день на женщине лежит огромная часть домашней работы после основного трудового дня, поэтому ей скорее нужно усиленное питание.

В целом же, по словам Никоновой, половые различия между мужчиной и женщиной не настолько велики, чтобы устанавливать для них разное количество продуктов.