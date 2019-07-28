Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни

Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза — старший скончался в воскресенье, 28 июля.

Об этом в Facebook сообщил его сын Владимир Кара-Мурза — младший. «Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин», — сказано в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Кара-Мурза работал редактором и корреспондентом программы Евгения Киселева «Итоги», в 1993 году перешел на НТВ, где работал в передачах «Сегодня», «Итоги» и «Сегодня в полночь». Он таке работал на каналах «ТВ-6», ТНТ и ТВС. В последние годы работал на радио «Свобода» и «Эхе Москвы», а также много лет писал колонки для «Собеседника» об отечественном телевидении.

Редакции «Собеседника» и Sobesednik.ru выражают соболезнования близким Владимира Александровича.